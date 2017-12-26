Судили лучанина, який замість продажу лотереї влаштував казино
Сьогодні, 13:52
Чоловіка, який в організував два заклади із гральним бізнесом, судили в Луцьку.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Лучанин організував свій бізнес під виглядом розповсюдження державних лотерей. Як повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва Василь Петрук, Луцький міськрайонний суд визнав громадянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 000 грн.
Окрім того, суд підтримав позицію прокурора та застосував спеціальну конфіскацію до комп'ютерного обладнання та готівки, яка була вилучена правоохоронцями в ігрових залах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Лучанин організував свій бізнес під виглядом розповсюдження державних лотерей. Як повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва Василь Петрук, Луцький міськрайонний суд визнав громадянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 000 грн.
Окрім того, суд підтримав позицію прокурора та застосував спеціальну конфіскацію до комп'ютерного обладнання та готівки, яка була вилучена правоохоронцями в ігрових залах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Негода в Україні: де обмежили рух транспорту
Сьогодні, 14:14
Судили лучанина, який замість продажу лотереї влаштував казино
Сьогодні, 13:52
Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
Сьогодні, 13:32
З Єгипту другу добу не можуть вилетіти 200 українців. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Медіа