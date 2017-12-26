Судили лучанина, який замість продажу лотереї влаштував казино

Чоловіка, який в організував два заклади із гральним бізнесом, судили в Луцьку.Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.Лучанин організував свій бізнес під виглядом розповсюдження державних лотерей. Як повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва, Луцький міськрайонний суд визнав громадянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 000 грн.Окрім того, суд підтримав позицію прокурора та застосував спеціальну конфіскацію до комп'ютерного обладнання та готівки, яка була вилучена правоохоронцями в ігрових залах.