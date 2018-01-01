Як ректор луцького політеху з колегами в крижаній воді купалися. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Адміністрація та колектив Луцького національного технічного університету на Водохреща занурилися в ополонку.
Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан чи Водохреща. Здавна вважається, що купання на Водохреща сприяє зціленню від різних недуг, - повідомили в прес-службі вишу.
Так, тисячі українців цього дня пірнають у крижану воду природних водойм. Не стали винятком і працівники Луцького НТУ на чолі з ректором Петром Савчуком, які тричі занурювалися з головою у джерельну воду в Баєві (село під Луцьком, - ред.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан чи Водохреща. Здавна вважається, що купання на Водохреща сприяє зціленню від різних недуг, - повідомили в прес-службі вишу.
Так, тисячі українців цього дня пірнають у крижану воду природних водойм. Не стали винятком і працівники Луцького НТУ на чолі з ректором Петром Савчуком, які тричі занурювалися з головою у джерельну воду в Баєві (село під Луцьком, - ред.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
філіал Львівського політеху ніколи не стане Гарвардом!
Останні новини
Купання, куліш і коньяк: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 14:47
Негода в Україні: де обмежили рух транспорту
Сьогодні, 14:14
Як ректор луцького політеху з колегами в крижаній воді купалися. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Судили лучанина, який замість продажу лотереї влаштував казино
Сьогодні, 13:52
Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
Сьогодні, 13:32
Медіа