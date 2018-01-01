Як ректор луцького політеху з колегами в крижаній воді купалися. ФОТО

Адміністрація та колектив Луцького національного технічного університету на Водохреща занурилися в ополонку.Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан чи Водохреща. Здавна вважається, що купання на Водохреща сприяє зціленню від різних недуг, - повідомили в прес-службі вишу.Так, тисячі українців цього дня пірнають у крижану воду природних водойм. Не стали винятком і працівники Луцького НТУ на чолі з ректором Петром Савчуком, які тричі занурювалися з головою у джерельну воду в Баєві (село під Луцьком, - ред.).