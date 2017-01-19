Купання, куліш і коньяк: лучани святкують Водохреще. ФОТО

На березі Стиру у Луцьку тривають Водохрещенські купання.Воду в річці освятив митрополит Луцький і Волинський, який перед цим здійснив літургію у кафедральному соборі Святої Трійці.Цьогоріч людей помітно менше, ніж у попередні роки. З часом черга до ополонок, яких є три, зменшується. Дехто спеціально приходить пізніше, щоб не чекати.Серед присутніх – і цілі родини, і одинокі лучани. Найсміливіші занурюються у крижану воду, дехто тільки вмивається чи змочує руки.Серед тих, хто спробував купатись уперше, двоє друзів –та. Обидва кажуть, що наступного року неодмінно прийдуть ще. Таку ж обіцянку озвучив і, який завітав з дружиною, кумами та дітьми. За його словами, все сподобалось, тільки мерзли пальці на ногах.«Чудове відчуття, вода то цілюща. Зараз вже тепліше, а там реально холодно було. Купаюсь перший раз, щось так надумав. Ніколи не купався, але подумав, що треба рано чи пізно починати», - розповів Олександр Кузьменко.А для лучанкикупання на Водохреще вже стали традицією.«Сьогодні вже сьомий раз, купаюсь щороку саме тут. Ходжу, бо таке свято велике, є надія на очищення. І взагалі себе випробувати. Перший раз мені сподобалося і вже, як наркотик, тягне. Я завжди сама, мені так добре, я налаштовуюсь, готую себе спочатку, а тоді іду до води. Відчуття після того дуже ейфоричні», - каже жінка.Як повідомила командир загону швидкого реагування Волинської обласної організації Червоного Хреста, до них за медичною допомогою звертались тільки раз: у чоловіка після занурення впав тиск, але наразі з ним все добре.Крім медиків, на пляжі також перебувають рятувальники. Вони повідомляють, що обійшлося без надзвичайних ситуацій.Зігріваються люди алкогольними напоями, переважно коньяком. Також на березі зварили великий казан кулішу, тож всі охочі підходять і частуються.