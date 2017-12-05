Негода в Україні: де обмежили рух транспорту





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Так, станом на 13:00 годину п’ятниці, 19 січня, інтенсивність снігопадів, спричинених циклоном, суттєво зменшилась. Спостерігається невеликий сніг у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях. На решті території без опадів.



Як повідомили у ДСНС, частково обмежили рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях. Рух легкового транспорту забезпечено.



Продовжуються роботи з розчистки доріг на двох проблемних ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса (с.Великі Трояни Кіровоградської області та с.Ладижинка Черкаської області). На цих ділянках з 11:00 год. розпочато контрольований рух великовантажного транспорту невеликими групами.



Із 10:00 години знято обмеження руху на автомобільних дорогах загального користування по всіх напрямках в межах Миколаївської області. Автомобільних заторів на дорогах загального користування не зафіксовано. Всього за період ускладнення погодних умов на зазначених ділянках вивільнено 157 автомобілів, надано допомогу 234 особам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частково обмежили рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у 6 областях.Про це пише канал 24 Так, станом на 13:00 годину п’ятниці, 19 січня, інтенсивність снігопадів, спричинених циклоном, суттєво зменшилась. Спостерігається невеликий сніг у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях. На решті території без опадів.Як повідомили у ДСНС, частково обмежили рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях. Рух легкового транспорту забезпечено.Продовжуються роботи з розчистки доріг на двох проблемних ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса (с.Великі Трояни Кіровоградської області та с.Ладижинка Черкаської області). На цих ділянках з 11:00 год. розпочато контрольований рух великовантажного транспорту невеликими групами.Із 10:00 години знято обмеження руху на автомобільних дорогах загального користування по всіх напрямках в межах Миколаївської області. Автомобільних заторів на дорогах загального користування не зафіксовано. Всього за період ускладнення погодних умов на зазначених ділянках вивільнено 157 автомобілів, надано допомогу 234 особам.

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