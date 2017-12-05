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Негода в Україні: де обмежили рух транспорту

Негода в Україні: де обмежили рух транспорту
Частково обмежили рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у 6 областях.

Про це пише канал 24.

Так, станом на 13:00 годину п’ятниці, 19 січня, інтенсивність снігопадів, спричинених циклоном, суттєво зменшилась. Спостерігається невеликий сніг у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях. На решті території без опадів.

Як повідомили у ДСНС, частково обмежили рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях. Рух легкового транспорту забезпечено.

Продовжуються роботи з розчистки доріг на двох проблемних ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса (с.Великі Трояни Кіровоградської області та с.Ладижинка Черкаської області). На цих ділянках з 11:00 год. розпочато контрольований рух великовантажного транспорту невеликими групами.

Із 10:00 години знято обмеження руху на автомобільних дорогах загального користування по всіх напрямках в межах Миколаївської області. Автомобільних заторів на дорогах загального користування не зафіксовано. Всього за період ускладнення погодних умов на зазначених ділянках вивільнено 157 автомобілів, надано допомогу 234 особам.

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Теги: негода, ДСНС
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