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Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим

Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим
Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що закон про пенсійне забезпечення українських військовослужбовців може бути ухвалений вже в наступному місяці.

Відповідну заяву він зробив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, - пише Обозреватель.

"Сподіваюся, що в лютому ми всі разом будемо розглядати та ухвалювати цей законопроект. Після чого відповідно до норми, яка закладена в цей законопроект, пенсії військовим, які перебувають на пенсії, будуть перераховані з 1 січня 2018 року", - зазначив Рева.

Голова Мінсоцполітики зазначив, що відповідний законопроект був розроблений за дорученням Ради національної безпеки та оборони і зараз він перебуває на узгодженні із силовими відомствами.

"Робоча група з підготовки законопроекту найближчим часом повинна завершити роботу над документом", - резюмував Рева.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кабміні пояснили, що чекає українців, які не мають права на пенсійні виплати.

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Теги: пенсія, військові
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