Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим

Андрій Рева повідомив, що закон про пенсійне забезпечення українських військовослужбовців може бути ухвалений вже в наступному місяці.



Відповідну заяву він зробив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, - пише



"Сподіваюся, що в лютому ми всі разом будемо розглядати та ухвалювати цей законопроект. Після чого відповідно до норми, яка закладена в цей законопроект, пенсії військовим, які перебувають на пенсії, будуть перераховані з 1 січня 2018 року", - зазначив Рева.



Голова Мінсоцполітики зазначив, що відповідний законопроект був розроблений за дорученням Ради національної безпеки та оборони і зараз він перебуває на узгодженні із силовими відомствами.



"Робоча група з підготовки законопроекту найближчим часом повинна завершити роботу над документом", - резюмував Рева.



Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кабміні пояснили, що чекає українців, які не мають права на пенсійні виплати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр соціальної політикиповідомив, що закон про пенсійне забезпечення українських військовослужбовців може бути ухвалений вже в наступному місяці.Відповідну заяву він зробив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, - пише Обозреватель "Сподіваюся, що в лютому ми всі разом будемо розглядати та ухвалювати цей законопроект. Після чого відповідно до норми, яка закладена в цей законопроект, пенсії військовим, які перебувають на пенсії, будуть перераховані з 1 січня 2018 року", - зазначив Рева.Голова Мінсоцполітики зазначив, що відповідний законопроект був розроблений за дорученням Ради національної безпеки та оборони і зараз він перебуває на узгодженні із силовими відомствами."Робоча група з підготовки законопроекту найближчим часом повинна завершити роботу над документом", - резюмував Рева.Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кабміні пояснили, що чекає українців, які не мають права на пенсійні виплати.

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