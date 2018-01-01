Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим
Сьогодні, 15:04
Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що закон про пенсійне забезпечення українських військовослужбовців може бути ухвалений вже в наступному місяці.
Відповідну заяву він зробив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, - пише Обозреватель.
"Сподіваюся, що в лютому ми всі разом будемо розглядати та ухвалювати цей законопроект. Після чого відповідно до норми, яка закладена в цей законопроект, пенсії військовим, які перебувають на пенсії, будуть перераховані з 1 січня 2018 року", - зазначив Рева.
Голова Мінсоцполітики зазначив, що відповідний законопроект був розроблений за дорученням Ради національної безпеки та оборони і зараз він перебуває на узгодженні із силовими відомствами.
"Робоча група з підготовки законопроекту найближчим часом повинна завершити роботу над документом", - резюмував Рева.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кабміні пояснили, що чекає українців, які не мають права на пенсійні виплати.
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Відповідну заяву він зробив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, - пише Обозреватель.
"Сподіваюся, що в лютому ми всі разом будемо розглядати та ухвалювати цей законопроект. Після чого відповідно до норми, яка закладена в цей законопроект, пенсії військовим, які перебувають на пенсії, будуть перераховані з 1 січня 2018 року", - зазначив Рева.
Голова Мінсоцполітики зазначив, що відповідний законопроект був розроблений за дорученням Ради національної безпеки та оборони і зараз він перебуває на узгодженні із силовими відомствами.
"Робоча група з підготовки законопроекту найближчим часом повинна завершити роботу над документом", - резюмував Рева.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кабміні пояснили, що чекає українців, які не мають права на пенсійні виплати.
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