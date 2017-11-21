ПриватБанк виплатить винагороду за інформацію про вандалів з Чернігова*





Як повідомили в службі безпеки банку, невідомі зловмисники протягом січня вже тричі намагалися шляхом пошкодження лицьової панелі банкоматів підключитися до системного блоку задля стороннього впливу на роботу банкомата та викрадення коштів.



ПриватБанк оголосив винагороду 70 000 гривень за інформацію, що допоможе встановити та затримати злочинців. Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, на електронну пошту



Анонімність гарантується.

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