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ПриватБанк виплатить винагороду за інформацію про вандалів з Чернігова*

ПриватБанк виплатить винагороду за інформацію про вандалів з Чернігова*
ПриватБанк виплатить грошову винагороду за будь-яку інформацію, що допоможе встановити особи та затримати банкоматних вандалів, які пошкодили з метою крадіжки грошей декілька банкоматів банку в Чернігові.

Як повідомили в службі безпеки банку, невідомі зловмисники протягом січня вже тричі намагалися шляхом пошкодження лицьової панелі банкоматів підключитися до системного блоку задля стороннього впливу на роботу банкомата та викрадення коштів.

ПриватБанк оголосив винагороду 70 000 гривень за інформацію, що допоможе встановити та затримати злочинців. Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, на електронну пошту [email protected], а також будь-яким іншим зручним способом.

Анонімність гарантується.

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Теги: ПриватБанк, винагорода, вандали, банкомат
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