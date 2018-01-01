Як лучани святкували Водохреще на Теремнівських ставках. ФОТО
Сьогодні, 18:10
На Теремнівських ставках у Луцьку тривали Водохрещенські купання.
Фото з події опублікувало видання Волинь24.
До святкового дійства долучився художній колектив теремнівського будинку культури. Цікаво, що цьогоріч пірнали в ополонку не лише дорослі. Долучилися до водохрещенських купань і діти. Та хоч на Теремнівських ставках було людно, однак сміливців, які тричі занурилися в освячену воду, було не так вже й багато.
До слова, на ставках підготували дві ополонки. Одну для занурення, а іншу – для менш сміливих лучан, які лишень вмивали обличчя.
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Фото з події опублікувало видання Волинь24.
До святкового дійства долучився художній колектив теремнівського будинку культури. Цікаво, що цьогоріч пірнали в ополонку не лише дорослі. Долучилися до водохрещенських купань і діти. Та хоч на Теремнівських ставках було людно, однак сміливців, які тричі занурилися в освячену воду, було не так вже й багато.
До слова, на ставках підготували дві ополонки. Одну для занурення, а іншу – для менш сміливих лучан, які лишень вмивали обличчя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Я на фото є, навіть не очікував! Дякую!
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