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Як лучани святкували Водохреще на Теремнівських ставках. ФОТО

Як лучани святкували Водохреще на Теремнівських ставках. ФОТО
На Теремнівських ставках у Луцьку тривали Водохрещенські купання.

Фото з події опублікувало видання Волинь24.

До святкового дійства долучився художній колектив теремнівського будинку культури. Цікаво, що цьогоріч пірнали в ополонку не лише дорослі. Долучилися до водохрещенських купань і діти. Та хоч на Теремнівських ставках було людно, однак сміливців, які тричі занурилися в освячену воду, було не так вже й багато.

До слова, на ставках підготували дві ополонки. Одну для занурення, а іншу – для менш сміливих лучан, які лишень вмивали обличчя.


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Теги: Водохреще, купання, Луцьк
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Коментарі 1
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Я на фото є, навіть не очікував! Дякую!
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