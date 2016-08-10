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На Волині злодій викрав гаманець у пенсіонерки

На Волині злодій викрав гаманець у пенсіонерки
В центрі Іванич сьогодні, 19-го січня, на площі біля головної ялинки невідомий чоловік вихопив з рук літньої жінки пакет із гаманцем і втік.

До поліція о 12:43 зателефонувала дочка потерпілої та повідомила про те, що її матір, жительку селища Іваничі 1941-го року народження, пограбували, - пише Буг.

У пакеті, який вирвав із рук бабусі злочинець, залишився гаманець із незначною сумою – в ньому було 160 гривень.

Завдяки камерам спостереження працівникам поліції вдалося встановити особу грабіжника. Через годину злодія затримали, ним виявився мешканець Іванич.

За фактом викрадення чужого майна розпочато кримінальне провадження. Досудове слідство триває.

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Теги: грабіж, пенсіонерка
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