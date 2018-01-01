«Рябі сумки» в руках українців на фото сторічної давнини

Користувач мережі Facebook Robert Erik часто дивує раритетними світлинами з історії України.Цього разу він вразив цікавим фотопорівнянням на тему картатих сумок, які так полюбляє багато українців. Дехто вважає, що фактично картата сумка вже записана у генетичному коді українця, хоча це твердження є все ж помилковим.Користувач додав фото, на якому зображені українські заробітчани початку ХХ століття на їхніх плечах та руках прототип клітчатої сумки, така собі подвійна торба, яка має назва(бесаги). Назва походить з латинського слова bisaccium — перекидна торба.Дуже зручний засіб для перенесення різних невеликих за вагою, а іноді й до 50 кг вантажів: продуктів харчування, різних дрібних речей. Такі торби виготовляли в підгірських і гірських селах Коломийщини і там досить довго були в ужитку.Особливо довго затрималися в селі Великому Ключеві, де тамтешні люди, здебільшого жінки, носили в бесагах до Коломиї молочні вироби і за що їм і досі прозиваються «бисажіниками», а в новіші часи — «парашутистами».Robert Erik прокоментував свій пост «Добре підмітили… Про китайські торби ще ніхто і духом не чув, а гуцули вже по закордонах з такими їздили… Висновок: Старе забуте гуцульське - нове зроблене в Китаї…»Фото - https://www.facebook.com/RTROBERT13Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко