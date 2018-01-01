Страшна аварія на дорозі Луцьк – Рівне: загинуло немовля. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне у селі Зоря Рівненського району.
Зіткнення автомобілів відбулося сьогодні, 19 січня, вранці, – повідомляють у прес-службі поліції Рівненщини.
Поліцейські на місці події з’ясували, що 35-річний громадянин Республіки Польща, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем. У результаті ДТП водій легковика загинув на місці події.
У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: подружжя із села Бронники та їхня десятимісячна дитина. Усі вони отримали травми та були доставлені до медзакладу. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя немовляті лікарям не вдалося.
Подружжя госпіталізували у реанімаційне відділення. За словами лікарів, стан чоловіка критичний. Водій вантажівки не постраждав.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Транспортні засоби поміщені на спемайданчик Рівного.
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Зіткнення автомобілів відбулося сьогодні, 19 січня, вранці, – повідомляють у прес-службі поліції Рівненщини.
Поліцейські на місці події з’ясували, що 35-річний громадянин Республіки Польща, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем. У результаті ДТП водій легковика загинув на місці події.
У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: подружжя із села Бронники та їхня десятимісячна дитина. Усі вони отримали травми та були доставлені до медзакладу. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя немовляті лікарям не вдалося.
Подружжя госпіталізували у реанімаційне відділення. За словами лікарів, стан чоловіка критичний. Водій вантажівки не постраждав.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Транспортні засоби поміщені на спемайданчик Рівного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
дитина була без спеціального крісла?
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