Страшна аварія на дорозі Луцьк – Рівне: загинуло немовля. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне у селі Зоря Рівненського району.Зіткнення автомобілів відбулося сьогодні, 19 січня, вранці, – повідомляють у прес-службі поліції Рівненщини.Поліцейські на місці події з’ясували, що 35-річний громадянин Республіки Польща, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем. У результаті ДТП водій легковика загинув на місці події.У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: подружжя із села Бронники та їхня десятимісячна дитина. Усі вони отримали травми та були доставлені до медзакладу. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя немовляті лікарям не вдалося.Подружжя госпіталізували у реанімаційне відділення. За словами лікарів, стан чоловіка критичний. Водій вантажівки не постраждав.За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Транспортні засоби поміщені на спемайданчик Рівного.