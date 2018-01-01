П'яний інцидент на Водохреще: рятувальники втихомирювали чоловіка





Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, намагаючись роздягнутися, зачепився за власний одяг і впав на сніг, - пише



Після того, як працівники служби порятунку спробували відвести його від водойми, кинувся до ополонки і впав просто у натовп, ледь не скинувши у воду ще декількох людей.



Як повідомляють очевидці, чоловік повторив спробу окунутися у іншому місці, де не було рятувальників.



Його побачили і забрали працівники служби порятунку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах 19-го січня під час масових заходів до свята Водохреща біля місцевої водойми (Татарки) рятувальникам довелося “заспокоювати” чоловіка в нетверезому стані, який намагався скупатися в ополонці.Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, намагаючись роздягнутися, зачепився за власний одяг і впав на сніг, - пише Буг Після того, як працівники служби порятунку спробували відвести його від водойми, кинувся до ополонки і впав просто у натовп, ледь не скинувши у воду ще декількох людей.Як повідомляють очевидці, чоловік повторив спробу окунутися у іншому місці, де не було рятувальників.Його побачили і забрали працівники служби порятунку.

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