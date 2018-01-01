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П'яний інцидент на Водохреще: рятувальники втихомирювали чоловіка

П'яний інцидент на Водохреще: рятувальники втихомирювали чоловіка
В Іваничах 19-го січня під час масових заходів до свята Водохреща біля місцевої водойми (Татарки) рятувальникам довелося “заспокоювати” чоловіка в нетверезому стані, який намагався скупатися в ополонці.

Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, намагаючись роздягнутися, зачепився за власний одяг і впав на сніг, - пише Буг.

Після того, як працівники служби порятунку спробували відвести його від водойми, кинувся до ополонки і впав просто у натовп, ледь не скинувши у воду ще декількох людей.

Як повідомляють очевидці, чоловік повторив спробу окунутися у іншому місці, де не було рятувальників.

Його побачили і забрали працівники служби порятунку.
П'яний інцидент на Водохреще: рятувальники втихомирювали чоловіка
П'яний інцидент на Водохреще: рятувальники втихомирювали чоловіка

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Теги: П'яний інцидент, Водохреще
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Коментарі 1
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Заплутався у власних штанах. Шкода чувака, а службі порятунку - респект.
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