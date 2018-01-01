П'яний інцидент на Водохреще: рятувальники втихомирювали чоловіка
Сьогодні, 16:25
В Іваничах 19-го січня під час масових заходів до свята Водохреща біля місцевої водойми (Татарки) рятувальникам довелося “заспокоювати” чоловіка в нетверезому стані, який намагався скупатися в ополонці.
Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, намагаючись роздягнутися, зачепився за власний одяг і впав на сніг, - пише Буг.
Після того, як працівники служби порятунку спробували відвести його від водойми, кинувся до ополонки і впав просто у натовп, ледь не скинувши у воду ще декількох людей.
Як повідомляють очевидці, чоловік повторив спробу окунутися у іншому місці, де не було рятувальників.
Його побачили і забрали працівники служби порятунку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, намагаючись роздягнутися, зачепився за власний одяг і впав на сніг, - пише Буг.
Після того, як працівники служби порятунку спробували відвести його від водойми, кинувся до ополонки і впав просто у натовп, ледь не скинувши у воду ще декількох людей.
Як повідомляють очевидці, чоловік повторив спробу окунутися у іншому місці, де не було рятувальників.
Його побачили і забрали працівники служби порятунку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Заплутався у власних штанах. Шкода чувака, а службі порятунку - респект.
Останні новини
Перестрілка в Одесі: троє поранених, один убитий. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт
Сьогодні, 16:39
П'яний інцидент на Водохреще: рятувальники втихомирювали чоловіка
Сьогодні, 16:25
«Євробачення-2018»: опублікували результати жеребкування
Сьогодні, 16:19
Страшна аварія на дорозі Луцьк – Рівне: загинуло немовля. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Медіа