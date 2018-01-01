Як святкували Водохреще в ресторані-курорті біля Луцька. ФОТО

Новий осучаснений формат святкування Водохреща давно взяли за традицію заміські комплекси столиці та Львова.Нарешті він дійшов і до Луцька, поблизу якого в курорті-ресторані Gosti влаштували таке святкування Хрещення Господнього.Воду в басейні освятив Ієромонах Антоній. Також окропив священною водою присутніх. Люди йшли купатись упродовж усього дня.Вони відзначали, що дуже приємно після купелі грітися в комфортному приміщенні, а не в машині або на вулиці, підтупцьовуючи. Гостей пригощали "гарячими" напоями.Весела музика українських гуртів Ot Vinta і Luiku та ведучий Мікаель Гюлазян підбадьорювали зробити сміливий крок до води. Купались не лише чоловіки і жінки ,але й діти.Після свята у ресторані грав на електронному піаніно Мікаель, розіграли призи, серед яких, баня, вечеря на двох та грошові сертифікати. А призами від компанії Good Wine стали пляшки бренді зі смаком кави. Гості охоче приймали участь у конкурсах, відповідали на питання звязані зі святом Водохреща.Арт-директор ресторану-курортукаже: "Для Луцька це новий формат, але дуже комфортний для багатьох, про що свідчили відгуки гостей, хто любить притримуватись традицій. Після сьогоднішнього дня ми зрозуміли що гостям сподобалось свято, є попит на такі вид святкування, тому ми будемо старатись частіше святкувати такого роду події і візьмемо за традицію кожного року притримуватись народних традицій для масового гуляння, адже в нас для цього є все необхідне, і водойми, і сосновий багатолітній ліс, і велика територія і все необхідне для комфортного перебування. Щей за місяць буде працювати дитяча кімната, що підвищить комфорт перебування сімейних гостей".До слова, шеф-кухар, переможець шоу "Пекельна кухня", варив юшку на вогні перед входом в основний зал ресторану, з копечних ребер…. Пригощали гостей на вулиці також українськими закусками з сала та кетую.