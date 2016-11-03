Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт





Про це повідомляє Міграційна Служба Волині на сторінці у



Так, сьогодні, 19 січня перший заступник начальника УДМС України у Волинській області Олександр Пахолюк проінспектував готовність Володимир-Волинського ЦНАПу до самостійного прийому громадян.



Обговорили основні завдання співробітництва ЦНАПу і міграційної служби з питань паспортної роботи та формування Єдиного державного демографічного реєстру. Центр надання адміністративних послуг закупив та встановив 1 робочу станцію ВІС ДМС, яка вже повністю готові до прийому громадян.



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