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Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт

Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт
У Володимирі-Волинському в ЦНАПі від сьогодні можна оформити закордонні паспорти та ID-катри.

Про це повідомляє Міграційна Служба Волині на сторінці у Facebook.

Так, сьогодні, 19 січня перший заступник начальника УДМС України у Волинській області Олександр Пахолюк проінспектував готовність Володимир-Волинського ЦНАПу до самостійного прийому громадян.

Обговорили основні завдання співробітництва ЦНАПу і міграційної служби з питань паспортної роботи та формування Єдиного державного демографічного реєстру. Центр надання адміністративних послуг закупив та встановив 1 робочу станцію ВІС ДМС, яка вже повністю готові до прийому громадян.
Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт
Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт
Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт

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Теги: паспорт, оформлення
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