Відтепер у Володимирі можна оформити закордонний паспорт
Сьогодні, 16:39
У Володимирі-Волинському в ЦНАПі від сьогодні можна оформити закордонні паспорти та ID-катри.
Про це повідомляє Міграційна Служба Волині на сторінці у Facebook.
Так, сьогодні, 19 січня перший заступник начальника УДМС України у Волинській області Олександр Пахолюк проінспектував готовність Володимир-Волинського ЦНАПу до самостійного прийому громадян.
Обговорили основні завдання співробітництва ЦНАПу і міграційної служби з питань паспортної роботи та формування Єдиного державного демографічного реєстру. Центр надання адміністративних послуг закупив та встановив 1 робочу станцію ВІС ДМС, яка вже повністю готові до прийому громадян.
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Про це повідомляє Міграційна Служба Волині на сторінці у Facebook.
Так, сьогодні, 19 січня перший заступник начальника УДМС України у Волинській області Олександр Пахолюк проінспектував готовність Володимир-Волинського ЦНАПу до самостійного прийому громадян.
Обговорили основні завдання співробітництва ЦНАПу і міграційної служби з питань паспортної роботи та формування Єдиного державного демографічного реєстру. Центр надання адміністративних послуг закупив та встановив 1 робочу станцію ВІС ДМС, яка вже повністю готові до прийому громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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