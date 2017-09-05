Перестрілка в Одесі: троє поранених, один убитий. ФОТО. ВІДЕО





Очевидці повідомляють про стрілянину і поранених співробітників поліції. Одна людина, судячи з усього, загинула, – пише місцеве видання



Очевидці розповіли, що загинув 60-річний житель будинку №48. «У нього давно вже знесло дах, він вискочив з пістолетом і почав стріляти», – каже сусід. Сусіди розповіли, що вбитого чоловіка звали Валентином. «Він років п'ять ховався, тому чомусь зірвався», – кажуть вони.



Судячи з відео, чоловік поранив з пістолета перехожого (за іншими даними, поліцейського), підбіг до нього і вистрілив ще раз. Потім повернувся до входу у двір, почав відкривати хвіртку. У цей момент його застрелили поліцейські.



За інформацією ГУНП, поранені троє поліцейських – дільничний і два оперативники Приморського відділу. Вони прийшли до будинку, де, за їхніми даними, переховувався злочинець, розшукуваний за правопорушення, передбачене частиною 4 ст. 296 КК України.



Правопорушник застосував вогнепальну зброю і був застрелений на місці правоохоронцями, які були викликані на підмогу. Один з поранених знаходиться у важкому стані.





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