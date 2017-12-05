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Смерть засудженого в Луцькому СІЗО: експерти назвали причину

Смерть засудженого в Луцькому СІЗО: експерти назвали причину
Комісійна судово-медична експертиза засвідчила, що причиною смерті ув’язненого у Луцькому СІЗО стала хвороба.

У засобах масової інформації набув широкого розголосу факт смерті 22 жовтня 2017 року засудженого в Луцькому слідчому ізоляторі, - інформує прес-служба прокуратури Волині.

У ході досудового розслідування установлено, що смерть засудженого настала внаслідок захворювання. На час смерті на його тілі були наявні тілесні ушкодження у вигляді саден та синців, які згідно висновку судово-медичної експертизи відносяться до категорії легких та не перебувають у причинно-наслідковому зв’язку зі смертю.

Такого ж висновку дійшла і призначена задля повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин смерті чоловіка у кримінальному провадженні комісійна судово-медична експертиза.

Доказів насильницької смерті засудженого у Луцькому слідчому ізоляторі наразі не встановлено.

Одразу після надходження клопотання потерпілої – матері ув’язненого – їй було надано для ознайомлення окремі матеріали кримінального провадження, у яких містяться відомості про причину смерті та інформація щодо виявлених тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Наразі перевіряється належність і достатність медичної допомоги, наданої ув’язненому як до, та і під час знаходження під контролем уповноважених органів держави.



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Теги: смерть, СІЗО
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