Смерть засудженого в Луцькому СІЗО: експерти назвали причину





У засобах масової інформації набув широкого розголосу факт смерті 22 жовтня 2017 року засудженого в Луцькому слідчому ізоляторі, - інформує прес-служба прокуратури Волині.



У ході досудового розслідування установлено, що смерть засудженого настала внаслідок захворювання. На час смерті на його тілі були наявні тілесні ушкодження у вигляді саден та синців, які згідно висновку судово-медичної експертизи відносяться до категорії легких та не перебувають у причинно-наслідковому зв’язку зі смертю.



Такого ж висновку дійшла і призначена задля повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин смерті чоловіка у кримінальному провадженні комісійна судово-медична експертиза.



Доказів насильницької смерті засудженого у Луцькому слідчому ізоляторі наразі не встановлено.



Одразу після надходження клопотання потерпілої – матері ув’язненого – їй було надано для ознайомлення окремі матеріали кримінального провадження, у яких містяться відомості про причину смерті та інформація щодо виявлених тілесних ушкоджень.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури області.



Наразі перевіряється належність і достатність медичної допомоги, наданої ув’язненому як до, та і під час знаходження під контролем уповноважених органів держави.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комісійна судово-медична експертиза засвідчила, що причиною смерті ув’язненого у Луцькому СІЗО стала хвороба.У засобах масової інформації набув широкого розголосу факт смерті 22 жовтня 2017 року засудженого в Луцькому слідчому ізоляторі, - інформує прес-служба прокуратури Волині.У ході досудового розслідування установлено, що смерть засудженого настала внаслідок захворювання. На час смерті на його тілі були наявні тілесні ушкодження у вигляді саден та синців, які згідно висновку судово-медичної експертизи відносяться до категорії легких та не перебувають у причинно-наслідковому зв’язку зі смертю.Такого ж висновку дійшла і призначена задля повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин смерті чоловіка у кримінальному провадженні комісійна судово-медична експертиза.Доказів насильницької смерті засудженого у Луцькому слідчому ізоляторі наразі не встановлено.Одразу після надходження клопотання потерпілої – матері ув’язненого – їй було надано для ознайомлення окремі матеріали кримінального провадження, у яких містяться відомості про причину смерті та інформація щодо виявлених тілесних ушкоджень.Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури області.Наразі перевіряється належність і достатність медичної допомоги, наданої ув’язненому як до, та і під час знаходження під контролем уповноважених органів держави.

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