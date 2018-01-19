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На Волині шахрайка працевлаштовувала людей за 2 тисячі гривень

На Волині шахрайка працевлаштовувала людей за 2 тисячі гривень
До Володимир-Волинського відділу поліції 18 січня звернулося троє громадян міста та району, яких ошукала жінка.

Перша заява надійшла від 25-річного Івана жителя села Хрипаличі, котрий ще 10 грудня 2015 року за запевнення спритної жіночки влаштувати його на роботу заплатив 2000 гривень, - пише Володимир медіа.

Другу заяву подав до поліції 22-річний володимирчанин, котрий потрапив у таку ж саму ситуацію тільки ще у квітні 2015 року. І третя за цей день заява надійшла від 21-річного жителя Володимира-Волинського, якого ошукала та ж особа на 2000 гривень у березні 2016 року.

Про те, що усіх трьох обдурила одна і та ж жінка, поки що виясняють правоохоронці. Залишається лише фактом те, що потерпілі й досі чекають обіцяної роботи у Польщі.

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Теги: шахрайство, жінка
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