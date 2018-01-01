Водохреще у селі під Луцьком: купалися дорослі і дітлахи





Дійство проходило на території табору «Сонячний». Організатори – Волинський обласний центр туризму, спорту та екскурсій, - повідомляє



З кожним роком все більше людей приїздить сюди, адже у таборі спеціально готуються до цього свята - прорубують на озері ополонку, облаштовують теплу роздягальню.



Крім працівників та вихованців Центру туризму, цього року до купання приєдналися і деякі керівники позашкільних закладів, вчителі, працівники державної служби надзвичайних ситуацій, жителі Луцька, сіл Гаразджа та Лище.



Перед купанням отець Андрій з церкви села Гаразджа прочитав молитву, освятив людей та воду і закликав всіх охочих зануритися у воду, яка сьогодні має цілющі властивості.



Багато з присутніх занурювались уже не вперше. Спробували свої сили багато новачків та діти, які виявили бажання загартувати тіло та укріпити здоров’я.



Після купання організатори пригощали всіх гарячим чаєм, який готували тут же в казані на березі озера.



Багато емоцій та гарних вражень отримали всі, хто активно приєднався до великого православного свята, яке відзначають 19 січня в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гаразджа Луцького району відбулись масові купання на свято Водохреща.Дійство проходило на території табору «Сонячний». Організатори – Волинський обласний центр туризму, спорту та екскурсій, - повідомляє Район. Луцьк З кожним роком все більше людей приїздить сюди, адже у таборі спеціально готуються до цього свята - прорубують на озері ополонку, облаштовують теплу роздягальню.Крім працівників та вихованців Центру туризму, цього року до купання приєдналися і деякі керівники позашкільних закладів, вчителі, працівники державної служби надзвичайних ситуацій, жителі Луцька, сіл Гаразджа та Лище.Перед купанням отецьз церкви села Гаразджа прочитав молитву, освятив людей та воду і закликав всіх охочих зануритися у воду, яка сьогодні має цілющі властивості.Багато з присутніх занурювались уже не вперше. Спробували свої сили багато новачків та діти, які виявили бажання загартувати тіло та укріпити здоров’я.Після купання організатори пригощали всіх гарячим чаєм, який готували тут же в казані на березі озера.Багато емоцій та гарних вражень отримали всі, хто активно приєднався до великого православного свята, яке відзначають 19 січня в Україні.

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