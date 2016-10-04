Посольство не дає візу волинянину, який потребує діагностики у США
19 січень, 21:14
Волинянин Роман Федчишин, в якого підозрюють рідкісну хворобу, потребує діагностики у США. Однак чоловіку вдруге відмовили у візі.
Про це повідомляє ТСН.
Роману Федчишину з Волині потрібна діагностика у клініці Сполучених Штатів, без неї чоловікові не можуть призначити лікування. Родина зібрала кошти на оплату рахунку, орендувала готель, домовилася з перекладачем та лікарями, МАУ надала квитки в обидва боки, однак американське посольство вже вдруге відмовляє хворому у візі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН.
Роману Федчишину з Волині потрібна діагностика у клініці Сполучених Штатів, без неї чоловікові не можуть призначити лікування. Родина зібрала кошти на оплату рахунку, орендувала готель, домовилася з перекладачем та лікарями, МАУ надала квитки в обидва боки, однак американське посольство вже вдруге відмовляє хворому у візі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
ЩО тут скажeш- гади. Штунд пускають там плодитись, а хворого на обстeжeння ні.
Останні новини
У Жидичині на Водохреще – аншлаг
19 січень, 21:52
Підозрюваного у розбої та вбивстві затримали в Луцьку
19 січень, 21:23
Посольство не дає візу волинянину, який потребує діагностики у США
19 січень, 21:14
Водохреще у селі під Луцьком: купалися дорослі і дітлахи
19 січень, 21:06
Британський політик зганьбився у прямому ефірі. ВІДЕО
19 січень, 20:34
Медіа