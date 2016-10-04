Посольство не дає візу волинянину, який потребує діагностики у США

Роман Федчишин, в якого підозрюють рідкісну хворобу, потребує діагностики у США. Однак чоловіку вдруге відмовили у візі.



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Роману Федчишину з Волині потрібна діагностика у клініці Сполучених Штатів, без неї чоловікові не можуть призначити лікування. Родина зібрала кошти на оплату рахунку, орендувала готель, домовилася з перекладачем та лікарями, МАУ надала квитки в обидва боки, однак американське посольство вже вдруге відмовляє хворому у візі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, в якого підозрюють рідкісну хворобу, потребує діагностики у США. Однак чоловіку вдруге відмовили у візі.Про це повідомляє ТСН Роману Федчишину з Волині потрібна діагностика у клініці Сполучених Штатів, без неї чоловікові не можуть призначити лікування. Родина зібрала кошти на оплату рахунку, орендувала готель, домовилася з перекладачем та лікарями, МАУ надала квитки в обидва боки, однак американське посольство вже вдруге відмовляє хворому у візі.

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