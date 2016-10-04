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Посольство не дає візу волинянину, який потребує діагностики у США

Посольство не дає візу волинянину, який потребує діагностики у США
Волинянин Роман Федчишин, в якого підозрюють рідкісну хворобу, потребує діагностики у США. Однак чоловіку вдруге відмовили у візі.

Про це повідомляє ТСН.

Роману Федчишину з Волині потрібна діагностика у клініці Сполучених Штатів, без неї чоловікові не можуть призначити лікування. Родина зібрала кошти на оплату рахунку, орендувала готель, домовилася з перекладачем та лікарями, МАУ надала квитки в обидва боки, однак американське посольство вже вдруге відмовляє хворому у візі.



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Теги: віза, США
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Коментарі 1
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ЩО тут скажeш- гади. Штунд пускають там плодитись, а хворого на обстeжeння ні.
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