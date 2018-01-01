Підозрюваного у розбої та вбивстві затримали в Луцьку
19 січень, 21:23
Чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на будинок сільського голови та вбивстві жінки в селі Стратин на Івано-Франківщині, затримали в Луцьку.
Про це повідомляє ГУНП в Івано-Франківській області.
Працівники карного розшуку затримали чоловіка в Луцьку та оголосили повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 («Розбій»), п. 6, п.12 ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в березні минулого року групою осіб вчинено розбійний напад на житловий будинок в селі Стратин Рогатинського району, під час якого позбавили життя дружину сільського голови й відкрито заволоділи майном подружжя.
Відповідно до ухвали суду підозрюваний, на час досудового розслідування утримуватиметься в установі виконання покарань протягом
60 днів.
Досудове розслідування триває.
Зловмиснику загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.
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Про це повідомляє ГУНП в Івано-Франківській області.
Працівники карного розшуку затримали чоловіка в Луцьку та оголосили повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 («Розбій»), п. 6, п.12 ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в березні минулого року групою осіб вчинено розбійний напад на житловий будинок в селі Стратин Рогатинського району, під час якого позбавили життя дружину сільського голови й відкрито заволоділи майном подружжя.
Відповідно до ухвали суду підозрюваний, на час досудового розслідування утримуватиметься в установі виконання покарань протягом
60 днів.
Досудове розслідування триває.
Зловмиснику загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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