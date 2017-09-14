Неповнолітню в Луцьку швидка забрала з сильним алкоотруєнням





Про це повідомляють



Зі слів очевидців, дівчина перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, медикам довелося транспортувати її до карети «швидкої» на ношах.



На «швидкій» інформацію про виклик підтвердили, проте деталей про стан дівчини не повідомили, адже бригада досі працює на виклику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надвечір до одного з багатоквартирних будинків, що на вулиці Конякіна, викликали «швидку». Причиною виклику стала сильна алкогольна інтоксикація неповнолітньої дівчини.Про це повідомляють Волинські Новини Зі слів очевидців, дівчина перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, медикам довелося транспортувати її до карети «швидкої» на ношах.На «швидкій» інформацію про виклик підтвердили, проте деталей про стан дівчини не повідомили, адже бригада досі працює на виклику.

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