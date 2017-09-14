Неповнолітню в Луцьку швидка забрала з сильним алкоотруєнням
19 січень, 21:59
Надвечір до одного з багатоквартирних будинків, що на вулиці Конякіна, викликали «швидку». Причиною виклику стала сильна алкогольна інтоксикація неповнолітньої дівчини.
Про це повідомляють Волинські Новини.
Зі слів очевидців, дівчина перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, медикам довелося транспортувати її до карети «швидкої» на ношах.
На «швидкій» інформацію про виклик підтвердили, проте деталей про стан дівчини не повідомили, адже бригада досі працює на виклику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Волинські Новини.
Зі слів очевидців, дівчина перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, медикам довелося транспортувати її до карети «швидкої» на ношах.
На «швидкій» інформацію про виклик підтвердили, проте деталей про стан дівчини не повідомили, адже бригада досі працює на виклику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як на Водохреще пірнали в ополонку в Ковелі
19 січень, 22:32
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 20 і 21 січня
19 січень, 22:21
Неповнолітню в Луцьку швидка забрала з сильним алкоотруєнням
19 січень, 21:59
У Жидичині на Водохреще – аншлаг
19 січень, 21:52
Підозрюваного у розбої та вбивстві затримали в Луцьку
19 січень, 21:23
Медіа