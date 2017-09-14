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Неповнолітню в Луцьку швидка забрала з сильним алкоотруєнням

Неповнолітню в Луцьку швидка забрала з сильним алкоотруєнням
Надвечір до одного з багатоквартирних будинків, що на вулиці Конякіна, викликали «швидку». Причиною виклику стала сильна алкогольна інтоксикація неповнолітньої дівчини.

Про це повідомляють Волинські Новини.

Зі слів очевидців, дівчина перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння, медикам довелося транспортувати її до карети «швидкої» на ношах.

На «швидкій» інформацію про виклик підтвердили, проте деталей про стан дівчини не повідомили, адже бригада досі працює на виклику.

Неповнолітню в Луцьку швидка забрала з сильним алкоотруєнням

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Теги: алкоголь, Луцьк
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