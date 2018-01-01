Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 20 і 21 січня
19 січень, 22:21
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові, Світязі можливий дрібний дощ зі снігом . У суботу в Луцьку, а в Маневичах протягом усіх вихідних — без опадів.
Температура повітря вночі від -7 до -3 градусів, удень до -4…0. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові, Світязі можливий дрібний дощ зі снігом . У суботу в Луцьку, а в Маневичах протягом усіх вихідних — без опадів.
Температура повітря вночі від -7 до -3 градусів, удень до -4…0. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Гарячий чай і крижана ополонка: Водохреще у волинських військових
19 січень, 23:03
Як на Водохреще пірнали в ополонку в Ковелі
19 січень, 22:32
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 20 і 21 січня
19 січень, 22:21
Неповнолітню в Луцьку швидка забрала з сильним алкоотруєнням
19 січень, 21:59
У Жидичині на Водохреще – аншлаг
19 січень, 21:52
Медіа