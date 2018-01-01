Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 20 і 21 січня





За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові, Світязі можливий дрібний дощ зі снігом . У суботу в Луцьку, а в Маневичах протягом усіх вихідних — без опадів.



Температура повітря вночі від -7 до -3 градусів, удень до -4…0. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у суботу і в неділю у Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові, Світязі можливий дрібний дощ зі снігом . У суботу в Луцьку, а в Маневичах протягом усіх вихідних — без опадів.Температура повітря вночі від -7 до -3 градусів, удень до -4…0. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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