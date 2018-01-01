Як на Водохреще пірнали в ополонку в Ковелі





У Ковелі Водохрещенські купання відбувались на водосховищі перед веслувальною базою «Ніка – Сільмаш», - пише



Загальноміський водосвятний молебень проводила Українська православна церква Київського патріархату.







На Водохреще безліч людей приймають мужнє рішення про купання в ополонці. Але далеко не для всіх ця затія безпечна. Так, люди віруючі стверджують: купання в ополонці на Водохреще для православної людини – не небезпека, а благо, яке може принести навіть чудесне зцілення від хвороб.





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