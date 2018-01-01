Як на Водохреще пірнали в ополонку в Ковелі
19 січень, 22:32
Християни східного обряду сьогодні, 19 січня, відзначають велике дванадесяте церковне свято – Хрещення Господнє або Богоявлення.
У Ковелі Водохрещенські купання відбувались на водосховищі перед веслувальною базою «Ніка – Сільмаш», - пише Район. Ковель.
Загальноміський водосвятний молебень проводила Українська православна церква Київського патріархату.
На Водохреще безліч людей приймають мужнє рішення про купання в ополонці. Але далеко не для всіх ця затія безпечна. Так, люди віруючі стверджують: купання в ополонці на Водохреще для православної людини – не небезпека, а благо, яке може принести навіть чудесне зцілення від хвороб.
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У Ковелі Водохрещенські купання відбувались на водосховищі перед веслувальною базою «Ніка – Сільмаш», - пише Район. Ковель.
Загальноміський водосвятний молебень проводила Українська православна церква Київського патріархату.
На Водохреще безліч людей приймають мужнє рішення про купання в ополонці. Але далеко не для всіх ця затія безпечна. Так, люди віруючі стверджують: купання в ополонці на Водохреще для православної людини – не небезпека, а благо, яке може принести навіть чудесне зцілення від хвороб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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