Свято Водохреща у Рожищі





Про це повідомляє



Останнім часом, крім освячення води, багато людей занурюються у крижану воду, адже вважають, що вона цілюща та допомагає від різних недуг.



Тож ще на світанку, попри мороз, деякі мешканці Рожища встигли сходити до річки та пірнути в ополонку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 19 січня, рожищенці з усією Україною відзначають Водохреще.Про це повідомляє Район. Рожище Останнім часом, крім освячення води, багато людей занурюються у крижану воду, адже вважають, що вона цілюща та допомагає від різних недуг.Тож ще на світанку, попри мороз, деякі мешканці Рожища встигли сходити до річки та пірнути в ополонку.

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