Свято Водохреща у Рожищі
Сьогодні, 00:15
У п'ятницю, 19 січня, рожищенці з усією Україною відзначають Водохреще.
Про це повідомляє Район. Рожище.
Останнім часом, крім освячення води, багато людей занурюються у крижану воду, адже вважають, що вона цілюща та допомагає від різних недуг.
Тож ще на світанку, попри мороз, деякі мешканці Рожища встигли сходити до річки та пірнути в ополонку.
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Про це повідомляє Район. Рожище.
Останнім часом, крім освячення води, багато людей занурюються у крижану воду, адже вважають, що вона цілюща та допомагає від різних недуг.
Тож ще на світанку, попри мороз, деякі мешканці Рожища встигли сходити до річки та пірнути в ополонку.
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