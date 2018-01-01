Гарячий чай і крижана ополонка: Водохреще у волинських військових

Свято Богоявлення, яке християни східного обряду відзначають 19 січня, означилося для військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» із освячення води, яке провів у бригадній капличці капелан військової частини ієрейПро це повідомили у прес-службі Оперативного командування «Захід».Також військовослужбовці бригади стали співорганізаторами Водохрещенських купань на річці Лузі у Володимирі-Волинському – розгорнули намет, де всі, хто занурювався у йорданську купіль, могли переодягнутися та зігрітися, а також пригощали особливим армійським гарячим чаєм, приготованим на польовій кухні.Чимало військових, серед яких і жінки, й самі занурилися в води річки, отримавши, згідно з віруваннями, Боже благословення, заряд здоров’я та сили на весь рік, і почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро та залюбки позуючи для фото.