Гарячий чай і крижана ополонка: Водохреще у волинських військових
19 січень, 23:03
Свято Богоявлення, яке християни східного обряду відзначають 19 січня, означилося для військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» із освячення води, яке провів у бригадній капличці капелан військової частини ієрей Юрій Глова.
Про це повідомили у прес-службі Оперативного командування «Захід».
Також військовослужбовці бригади стали співорганізаторами Водохрещенських купань на річці Лузі у Володимирі-Волинському – розгорнули намет, де всі, хто занурювався у йорданську купіль, могли переодягнутися та зігрітися, а також пригощали особливим армійським гарячим чаєм, приготованим на польовій кухні.
Чимало військових, серед яких і жінки, й самі занурилися в води річки, отримавши, згідно з віруваннями, Боже благословення, заряд здоров’я та сили на весь рік, і почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро та залюбки позуючи для фото.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Оперативного командування «Захід».
Також військовослужбовці бригади стали співорганізаторами Водохрещенських купань на річці Лузі у Володимирі-Волинському – розгорнули намет, де всі, хто занурювався у йорданську купіль, могли переодягнутися та зігрітися, а також пригощали особливим армійським гарячим чаєм, приготованим на польовій кухні.
Чимало військових, серед яких і жінки, й самі занурилися в води річки, отримавши, згідно з віруваннями, Боже благословення, заряд здоров’я та сили на весь рік, і почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро та залюбки позуючи для фото.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Свято Водохреща у Рожищі
Сьогодні, 00:15
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гарячий чай і крижана ополонка: Водохреще у волинських військових
19 січень, 23:03
Як на Водохреще пірнали в ополонку в Ковелі
19 січень, 22:32
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 20 і 21 січня
19 січень, 22:21
Медіа