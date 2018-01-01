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Водохреще у Горохові: непривітна погода і святковий настрій

Водохреще у Горохові: непривітна погода і святковий настрій
Не зважаючи на погоду, яка була не надто привітною, 19 січня у Горохові відбулося Водохресне купання.

Про це повідомляє Район. Горохів.

Природа не жаліла сміливців, адже був сильний вітер та сипав сніг. Проте на ставок міста зійшлось досить багато людей.

Десятки самих відважних, серед яких були не тільки молоді чоловіки та жінки, але й багато дітей та людей старшого віку заходили у воду та купалися.

Після цього всі змогли скуштувати смачної юшки та випити гарячих напоїв. Своїм чудовим співом піднімали настрій горохівчанам та гостям міста «Барви осені».


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Теги: Водохреще, Волинь
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