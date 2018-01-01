Вони пірнають в ополонку не тільки на Водохреще: «моржі» в Луцьку
Сьогодні, 08:00
Більшість людей купається в крижаній ополонці тільки на Водохреще. Кажуть, у такий спосіб можна змити з себе гріхи та зцілитись від усіх недуг.
А ось учасники Луцької міської асоціації любителів зимового плавання та фізичної культури моржують щодня, - передає ВРД НСТУ.
До купання потрібно підготуватися фізично і духовно, каже Олександр Лукашевський, який має 8-річний досвід моржування.
«Це окрема філософія. Друзі, які займалися моржуванням, запросили мене. Я думав, що це дуже складна ситуація – влізти в воду і займатися таким способом оздоровлення. Але коли спробував – це як наркотик. Потім звикаєш і не можеш відійти від нього. Організм прагне знову холодної води», – розповів Олександр Лукашевський.
Здається, що ці люди не відчувають холоду. Насправді – відчувають. Але до води ставляться, як до унікального джерела енергії, що несе позитив, кажуть учасники луцької асоціації любителів зимового плавання.
Петро Леонтьєв – один із найстарших її учасників. У 76 не звертається до лікарів, а зцілюється винятково у крижаній ополонці. Він розповідає: «Щодня стараємось з себе змивати негативну енергетику. Ні в поліклініці, ні в лікарнях, ніяких ліків не вживаю, ніяких процедур не приймаю. Я навчився, що коли мене щось починає тривожити, організм сам знаходить причину, власними силами резерв організму ту причину ліквідовує. От так виживаю і живу до сьогодні».
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А ось учасники Луцької міської асоціації любителів зимового плавання та фізичної культури моржують щодня, - передає ВРД НСТУ.
До купання потрібно підготуватися фізично і духовно, каже Олександр Лукашевський, який має 8-річний досвід моржування.
«Це окрема філософія. Друзі, які займалися моржуванням, запросили мене. Я думав, що це дуже складна ситуація – влізти в воду і займатися таким способом оздоровлення. Але коли спробував – це як наркотик. Потім звикаєш і не можеш відійти від нього. Організм прагне знову холодної води», – розповів Олександр Лукашевський.
Здається, що ці люди не відчувають холоду. Насправді – відчувають. Але до води ставляться, як до унікального джерела енергії, що несе позитив, кажуть учасники луцької асоціації любителів зимового плавання.
Петро Леонтьєв – один із найстарших її учасників. У 76 не звертається до лікарів, а зцілюється винятково у крижаній ополонці. Він розповідає: «Щодня стараємось з себе змивати негативну енергетику. Ні в поліклініці, ні в лікарнях, ніяких ліків не вживаю, ніяких процедур не приймаю. Я навчився, що коли мене щось починає тривожити, організм сам знаходить причину, власними силами резерв організму ту причину ліквідовує. От так виживаю і живу до сьогодні».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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