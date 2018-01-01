У Луцьку шукають п’яного водія, який скоїв аварію і втік





Аварія трапилась на вулиці Селищній в районі Вишкова близько 22:00 у п'ятницю, 19 січня, - повідомляє



Водій «Лади» не впорався з кермуванням і в'їхав у дерево. Авто відкинуло на кілька десятків метрів. У машини - погнута передня частина та розбите лобове скло.



Імовірно, водій вдарився головою об скло, адже сніг біля машини - рясно вкритий плямами крові.



Одразу після аварії водій вискочив із машини і втік. Згодом з'ясувалось, що двоє швагрів разом відпочивали, пили спиртне, а тоді - потрапили в аварію. Обоє з місця ДТП втекли.



Пасажира знайшли вдома на вулиці Вишківській. Дружина викликала до постраждалого «швидку». Хоча чоловік запевняє, що просто впав на сходах. А от водія все ще шукають - додому він не приходив.



На місце аварії викликали не лише поліцію, а й рятувальників, адже в автівці знайшли газовий балон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нетверезий водій не впорався з кермуванням, в'їхав у дерево, вискочив з машини і втік.Аварія трапилась на вулиці Селищній в районі Вишкова близько 22:00 у п'ятницю, 19 січня, - повідомляє Волинь24 Водій «Лади» не впорався з кермуванням і в'їхав у дерево. Авто відкинуло на кілька десятків метрів. У машини - погнута передня частина та розбите лобове скло.Імовірно, водій вдарився головою об скло, адже сніг біля машини - рясно вкритий плямами крові.Одразу після аварії водій вискочив із машини і втік. Згодом з'ясувалось, що двоє швагрів разом відпочивали, пили спиртне, а тоді - потрапили в аварію. Обоє з місця ДТП втекли.Пасажира знайшли вдома на вулиці Вишківській. Дружина викликала до постраждалого «швидку». Хоча чоловік запевняє, що просто впав на сходах. А от водія все ще шукають - додому він не приходив.На місце аварії викликали не лише поліцію, а й рятувальників, адже в автівці знайшли газовий балон.

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