У вогні на Водохреще на Волині загинула людина, - ЗМІ





Про це пише



Пожежа трапилась 19 січня в селі Березовичі Володимир-Волинського району. Загорілася дерев'яна хата, в якій перебував господар будинку.



За словами місцевих, чоловік зловжив алкоголем.



Сусіди стверджують, що пожежа, швидше за все, трапилась через те, що господар курив в ліжку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі на Волині в пожежі загинув чоловік.Про це пише Волинь24 Пожежа трапилась 19 січня в селі Березовичі Володимир-Волинського району. Загорілася дерев'яна хата, в якій перебував господар будинку.За словами місцевих, чоловік зловжив алкоголем.Сусіди стверджують, що пожежа, швидше за все, трапилась через те, що господар курив в ліжку.

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