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У вогні на Водохреще на Волині загинула людина, - ЗМІ

У вогні на Водохреще на Волині загинула людина, - ЗМІ
У селі на Волині в пожежі загинув чоловік.

Про це пише Волинь24.

Пожежа трапилась 19 січня в селі Березовичі Володимир-Волинського району. Загорілася дерев'яна хата, в якій перебував господар будинку.

За словами місцевих, чоловік зловжив алкоголем.

Сусіди стверджують, що пожежа, швидше за все, трапилась через те, що господар курив в ліжку.

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Теги: смерть, Волинь
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