У вогні на Водохреще на Волині загинула людина, - ЗМІ
Сьогодні, 05:55
У селі на Волині в пожежі загинув чоловік.
Про це пише Волинь24.
Пожежа трапилась 19 січня в селі Березовичі Володимир-Волинського району. Загорілася дерев'яна хата, в якій перебував господар будинку.
За словами місцевих, чоловік зловжив алкоголем.
Сусіди стверджують, що пожежа, швидше за все, трапилась через те, що господар курив в ліжку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь24.
Пожежа трапилась 19 січня в селі Березовичі Володимир-Волинського району. Загорілася дерев'яна хата, в якій перебував господар будинку.
За словами місцевих, чоловік зловжив алкоголем.
Сусіди стверджують, що пожежа, швидше за все, трапилась через те, що господар курив в ліжку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У вогні на Водохреще на Волині загинула людина, - ЗМІ
Сьогодні, 05:55
У Луцьку шукають п’яного водія, який скоїв аварію і втік
Сьогодні, 03:28
Медіа