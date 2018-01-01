Із крижаної ополонки – у кип’яток у бочці: Водохреще у Камені-Каширському





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Багато хто у цей день виявив бажання пірнути у крижану купіль. Адже вважається, що вода на Водохреще є цілющою.



Так, на озері Озюрко настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Юрій провів обряд освячення води та благословив всіх охочих на водохрещенські купання.



Зауважимо, що рятувальники подбали про зручні сходинки для спуску у ополонку, встановили намет для переодягання, що всі оцінили позитивно.



Ось як загартовували своє тіло та дух камінь-каширці. До речі, вони також мали можливість попаритися і у гарячій води. На березі озера була встановлена лазня-бочка з підігрівом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Каменя-Каширського 19 січня разом з усією Україною святкували Хрещення Господнє.Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський Багато хто у цей день виявив бажання пірнути у крижану купіль. Адже вважається, що вода на Водохреще є цілющою.Так, на озері Озюрко настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отецьпровів обряд освячення води та благословив всіх охочих на водохрещенські купання.Зауважимо, що рятувальники подбали про зручні сходинки для спуску у ополонку, встановили намет для переодягання, що всі оцінили позитивно.Ось як загартовували своє тіло та дух камінь-каширці. До речі, вони також мали можливість попаритися і у гарячій води. На березі озера була встановлена лазня-бочка з підігрівом.

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