Пара з Луцька потрапила за лаштунки «Вечірнього кварталу». ВІДЕО
Сьогодні, 08:42
Мрії здійснюються не лише у малечі, а і в дорослих.
19 грудня, в День святого Миколая, ми провели благодійний марафон "Здійсни мрію". Свою лепту внесло й подружжя з Луцька, - пише ТСН.ua.
Олег та Яна Тарарай запропонували найбільшу суму за лот від Євгена Кошового - 20 з половиною тисяч гривень.
Пара побувала на концерті "Вечірнього кварталу". Однак, не лише, як глядачі.
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19 грудня, в День святого Миколая, ми провели благодійний марафон "Здійсни мрію". Свою лепту внесло й подружжя з Луцька, - пише ТСН.ua.
Олег та Яна Тарарай запропонували найбільшу суму за лот від Євгена Кошового - 20 з половиною тисяч гривень.
Пара побувала на концерті "Вечірнього кварталу". Однак, не лише, як глядачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а потім кажуть нас щось пограбували....
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