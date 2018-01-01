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Пара з Луцька потрапила за лаштунки «Вечірнього кварталу». ВІДЕО

Пара з Луцька потрапила за лаштунки «Вечірнього кварталу». ВІДЕО
Мрії здійснюються не лише у малечі, а і в дорослих.

19 грудня, в День святого Миколая, ми провели благодійний марафон "Здійсни мрію". Свою лепту внесло й подружжя з Луцька, - пише ТСН.ua.

Олег та Яна Тарарай запропонували найбільшу суму за лот від Євгена Кошового - 20 з половиною тисяч гривень.

Пара побувала на концерті "Вечірнього кварталу". Однак, не лише, як глядачі.


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Теги: Яна Тарарай, Олег Тарарай, Вечірній квартал
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Коментарі 1
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а потім кажуть нас щось пограбували....
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