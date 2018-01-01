Пара з Луцька потрапила за лаштунки «Вечірнього кварталу». ВІДЕО





19 грудня, в День святого Миколая, ми провели благодійний марафон "Здійсни мрію". Свою лепту внесло й подружжя з Луцька, - пише



Олег та Яна Тарарай запропонували найбільшу суму за лот від Євгена Кошового - 20 з половиною тисяч гривень.



Пара побувала на концерті "Вечірнього кварталу". Однак, не лише, як глядачі.





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