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У Німеччині хочуть перевірити закон про реінтеграцію Донбасу

У Німеччині хочуть перевірити закон про реінтеграцію Донбасу
Федеральний уряд Німеччини вирішив перевірити закон про реінтеграцію Донбасу на відповідність Мінським домовленостям.

Про це повідомив спікер канцлера ФРН Штеффен Зайберт на прес-конференції, пише DW.

За словами представника німецької влади, Мінськ є тими рамками, які були створені для пошуку мирного вирішення конфлікту на сході України. І вони повинні залишатися незмінними.

Зайберт наголосив, що німецький уряд поки не дав остаточну оцінку закону.

Разом з тим, він додав, що "Україна є жертвою агресії, яка підтримується Росією".

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Його підтримали 280 народних депутатів.

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Теги: Німечччина
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