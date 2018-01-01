У Німеччині хочуть перевірити закон про реінтеграцію Донбасу
Сьогодні, 10:46
Федеральний уряд Німеччини вирішив перевірити закон про реінтеграцію Донбасу на відповідність Мінським домовленостям.
Про це повідомив спікер канцлера ФРН Штеффен Зайберт на прес-конференції, пише DW.
За словами представника німецької влади, Мінськ є тими рамками, які були створені для пошуку мирного вирішення конфлікту на сході України. І вони повинні залишатися незмінними.
Зайберт наголосив, що німецький уряд поки не дав остаточну оцінку закону.
Разом з тим, він додав, що "Україна є жертвою агресії, яка підтримується Росією".
Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Його підтримали 280 народних депутатів.
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Про це повідомив спікер канцлера ФРН Штеффен Зайберт на прес-конференції, пише DW.
За словами представника німецької влади, Мінськ є тими рамками, які були створені для пошуку мирного вирішення конфлікту на сході України. І вони повинні залишатися незмінними.
Зайберт наголосив, що німецький уряд поки не дав остаточну оцінку закону.
Разом з тим, він додав, що "Україна є жертвою агресії, яка підтримується Росією".
Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Його підтримали 280 народних депутатів.
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