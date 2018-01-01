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Мама з Луцька розповіла, чому не публікує фото сина в соцмережах

Мама з Луцька розповіла, чому не публікує фото сина в соцмережах
Лучанка Ірина Воротна вважає, що обличчя дитини не можна публікувати в соціальних мережах, поки та не досягне віку, аби самостійно обирати.

Про це вона пише на сторінках Першого.

Публікуємо її роздуми без змін і правок:


Звичайно, кожна дитина найкраща для своїх батьків. Так і наш Остап. І капець як хочеться показати те милоття світові, але кожен раз зупиняюся від публікації фоток.

А раптом йому б не сподобалась саме ця фото? А раптом він не хотів би, щоб його дупцю бачили мамині й татові друзі? А раптом у майбутньому його друзям покажуться смішними ці дитячі фото і вони будуть глузувати?

Окрема тема – заретушоване чи закрите смайлом обличчя маляти. Діти завжди були жорстокими і я сумніваюсь, що у найближчі кілька років щось зміниться.

«Тебе ж навіть власні батьки соромляться і ховають твоє лице на фотках», – чисто гіпотетична фразочка від ровесників у майбутньому. Проте, погодьтеся, що кольнуло. А уявіть, як таке може колись вколоти вашу дитину.

Якщо за законом батьки можуть заборонити знімати і демонструвати своє дитя, то логічно, що і дитина могла б заборонити, навіть тим же батькам. Це ж її особисті фото! Особистий простір!

Я в дитинстві просто ненавиділа чужих дядьок і тьоток, які боляче щипали за щоки і казали, яке я хороше усіпусі. Хто зна, як поставиться мій син до всіх цих коментарів і лайків.

Сама я завжди лайкаю малявок, бо це мімімі, але коли мова про мого сина, то позиція ось така. В ідеалі хотілося б дотриматися її, поки він сам свідомо не дозволить показувати себе чужим.

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Коментарі 4
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люди зло
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Надіюсь мама не дволика людина і незраджує своім традиціям, неводить дитину в садок чи школу (а раптом несподобається вибраний садок) і чекає коли дитина підросте для вибору, надіюсь нехрестила дитину, щоб вона підрісши сама вибрала собі віру, недала імені хлопчику, бо ж може несподобатись, виросте - сам вибере. Цікаво чи коли небудь введуть якийсь тест на адекватність чи логічне мислення для майбутніх батьків, щоб бачити, що людина дружить з глуздом і ій можна ставати мамою чи татом.
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Жінка все правильно сказала. Оце наше українське вихваляння може колись вілизти боком. Окрім того що публікація фото може не сподобатись дитині в майбутньому, є ще інший "підводний камінь". Різні люди є в мережі і якщо фото у відкритому доступі то його можуть використати усілякі шахраї, педофіли або маніяки. Треба думати а не сліпо виставляти кожен свій крок у мережу.
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Новина пять балів просто
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