Мама з Луцька розповіла, чому не публікує фото сина в соцмережах





Про це вона пише на сторінках



Публікуємо її роздуми без змін і правок:





Звичайно, кожна дитина найкраща для своїх батьків. Так і наш Остап. І капець як хочеться показати те милоття світові, але кожен раз зупиняюся від публікації фоток.



А раптом йому б не сподобалась саме ця фото? А раптом він не хотів би, щоб його дупцю бачили мамині й татові друзі? А раптом у майбутньому його друзям покажуться смішними ці дитячі фото і вони будуть глузувати?



Окрема тема – заретушоване чи закрите смайлом обличчя маляти. Діти завжди були жорстокими і я сумніваюсь, що у найближчі кілька років щось зміниться.



«Тебе ж навіть власні батьки соромляться і ховають твоє лице на фотках», – чисто гіпотетична фразочка від ровесників у майбутньому. Проте, погодьтеся, що кольнуло. А уявіть, як таке може колись вколоти вашу дитину.



Якщо за законом батьки можуть заборонити знімати і демонструвати своє дитя, то логічно, що і дитина могла б заборонити, навіть тим же батькам. Це ж її особисті фото! Особистий простір!



Я в дитинстві просто ненавиділа чужих дядьок і тьоток, які боляче щипали за щоки і казали, яке я хороше усіпусі. Хто зна, як поставиться мій син до всіх цих коментарів і лайків.



Сама я завжди лайкаю малявок, бо це мімімі, але коли мова про мого сина, то позиція ось така. В ідеалі хотілося б дотриматися її, поки він сам свідомо не дозволить показувати себе чужим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Ірина Воротна вважає, що обличчя дитини не можна публікувати в соціальних мережах, поки та не досягне віку, аби самостійно обирати.Про це вона пише на сторінках Першого Звичайно, кожна дитина найкраща для своїх батьків. Так і наш Остап. І капець як хочеться показати те милоття світові, але кожен раз зупиняюся від публікації фоток.А раптом йому б не сподобалась саме ця фото? А раптом він не хотів би, щоб його дупцю бачили мамині й татові друзі? А раптом у майбутньому його друзям покажуться смішними ці дитячі фото і вони будуть глузувати?Окрема тема – заретушоване чи закрите смайлом обличчя маляти. Діти завжди були жорстокими і я сумніваюсь, що у найближчі кілька років щось зміниться.«Тебе ж навіть власні батьки соромляться і ховають твоє лице на фотках», – чисто гіпотетична фразочка від ровесників у майбутньому. Проте, погодьтеся, що кольнуло. А уявіть, як таке може колись вколоти вашу дитину.Якщо за законом батьки можуть заборонити знімати і демонструвати своє дитя, то логічно, що і дитина могла б заборонити, навіть тим же батькам. Це ж її особисті фото! Особистий простір!Я в дитинстві просто ненавиділа чужих дядьок і тьоток, які боляче щипали за щоки і казали, яке я хороше усіпусі. Хто зна, як поставиться мій син до всіх цих коментарів і лайків.Сама я завжди лайкаю малявок, бо це мімімі, але коли мова про мого сина, то позиція ось така. В ідеалі хотілося б дотриматися її, поки він сам свідомо не дозволить показувати себе чужим.

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