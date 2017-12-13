На Волині - смерть у вогні

На Волині під час пожежі з вогню врятували двох людей.20 січня о 11:11 до диспетчера служби порятунку надійшло повідомлення, що в місті Володимирі-Волинському на вулиці Академіка Глушкова, 36 горить цегляний житловий будинок, - повідомили у прес-службі рятувальників.На місце події за 7 хвилин прибули працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський. Під час розвідки рятувальники виявили тіло чоловіка 1974 р.н., Також вони з’ясували, що в задимленому приміщенні знаходяться дві людини: зокрема чоловік та жінка 1943 р.н., які є батьками загиблого. Вогнеборці одразу ж евакуювали потерпілих у безпечне місце. Від госпіталізації вони відмовились.О 11:26 рятувальники локалізували пожежу, а о 11:36 вже ліквідували її остаточно.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні."Рятувальники УДСНС України у Волинській області вкотре закликають громадян: щоб лихо не прийшло до Вашої оселі, стежте за протипожежним станом приладів опалення, електрообігрівачів, завжди дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не куріть у ліжку!Пам’ятайте, дотримання правил пожежної безпеки допоможе Вам уникнути лиха й зберегти своє життя та майно!"