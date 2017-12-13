На Волині - смерть у вогні
Сьогодні, 14:29
На Волині під час пожежі з вогню врятували двох людей.
20 січня о 11:11 до диспетчера служби порятунку надійшло повідомлення, що в місті Володимирі-Волинському на вулиці Академіка Глушкова, 36 горить цегляний житловий будинок, - повідомили у прес-службі рятувальників.
На місце події за 7 хвилин прибули працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський. Під час розвідки рятувальники виявили тіло чоловіка 1974 р.н., Також вони з’ясували, що в задимленому приміщенні знаходяться дві людини: зокрема чоловік та жінка 1943 р.н., які є батьками загиблого. Вогнеборці одразу ж евакуювали потерпілих у безпечне місце. Від госпіталізації вони відмовились.
О 11:26 рятувальники локалізували пожежу, а о 11:36 вже ліквідували її остаточно.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні.
"Рятувальники УДСНС України у Волинській області вкотре закликають громадян: щоб лихо не прийшло до Вашої оселі, стежте за протипожежним станом приладів опалення, електрообігрівачів, завжди дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не куріть у ліжку!
Пам’ятайте, дотримання правил пожежної безпеки допоможе Вам уникнути лиха й зберегти своє життя та майно!"
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20 січня о 11:11 до диспетчера служби порятунку надійшло повідомлення, що в місті Володимирі-Волинському на вулиці Академіка Глушкова, 36 горить цегляний житловий будинок, - повідомили у прес-службі рятувальників.
На місце події за 7 хвилин прибули працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський. Під час розвідки рятувальники виявили тіло чоловіка 1974 р.н., Також вони з’ясували, що в задимленому приміщенні знаходяться дві людини: зокрема чоловік та жінка 1943 р.н., які є батьками загиблого. Вогнеборці одразу ж евакуювали потерпілих у безпечне місце. Від госпіталізації вони відмовились.
О 11:26 рятувальники локалізували пожежу, а о 11:36 вже ліквідували її остаточно.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні.
"Рятувальники УДСНС України у Волинській області вкотре закликають громадян: щоб лихо не прийшло до Вашої оселі, стежте за протипожежним станом приладів опалення, електрообігрівачів, завжди дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не куріть у ліжку!
Пам’ятайте, дотримання правил пожежної безпеки допоможе Вам уникнути лиха й зберегти своє життя та майно!"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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