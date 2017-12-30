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У Луцьку в гуртожитку згоріла кімната. ФОТО

У Луцьку в гуртожитку згоріла кімната. ФОТО
У Луцьку на вулиці Кравчука, 36 у гуртожитку № 6 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки згоріла кімната.

Пожежа сталась вночі з 19 на 20 січня.

На 8-му поверсі дев’ятиповерхівки у кімнаті, в якій мешкало четверо дівчат, сталось загоряння.

Ніхто не постраждав, адже на той момент нікого в кімнаті не було, одна з дівчат ночувала у подруги, решта студенток роз’їхались додому на канікули.

Понищені практично усі речі, частину з уцілілого винесли на кухню та балкон. Попередня версія пожежі - замикання електропроводки.

Сусідні кімнати не постраждали, однак запах горілого чути на весь поверх.


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Теги: пожежа, гуртожиток, Луцьк
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