У Луцьку в гуртожитку згоріла кімната. ФОТО

У Луцьку на вулиці Кравчука, 36 у гуртожитку № 6 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки згоріла кімната.Пожежа сталась вночі з 19 на 20 січня.На 8-му поверсі дев’ятиповерхівки у кімнаті, в якій мешкало четверо дівчат, сталось загоряння.Ніхто не постраждав, адже на той момент нікого в кімнаті не було, одна з дівчат ночувала у подруги, решта студенток роз’їхались додому на канікули.Понищені практично усі речі, частину з уцілілого винесли на кухню та балкон. Попередня версія пожежі - замикання електропроводки.Сусідні кімнати не постраждали, однак запах горілого чути на весь поверх.