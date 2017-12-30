У Луцьку в гуртожитку згоріла кімната. ФОТО
Сьогодні, 14:38
У Луцьку на вулиці Кравчука, 36 у гуртожитку № 6 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки згоріла кімната.
Пожежа сталась вночі з 19 на 20 січня.
На 8-му поверсі дев’ятиповерхівки у кімнаті, в якій мешкало четверо дівчат, сталось загоряння.
Ніхто не постраждав, адже на той момент нікого в кімнаті не було, одна з дівчат ночувала у подруги, решта студенток роз’їхались додому на канікули.
Понищені практично усі речі, частину з уцілілого винесли на кухню та балкон. Попередня версія пожежі - замикання електропроводки.
Сусідні кімнати не постраждали, однак запах горілого чути на весь поверх.
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Пожежа сталась вночі з 19 на 20 січня.
На 8-му поверсі дев’ятиповерхівки у кімнаті, в якій мешкало четверо дівчат, сталось загоряння.
Ніхто не постраждав, адже на той момент нікого в кімнаті не було, одна з дівчат ночувала у подруги, решта студенток роз’їхались додому на канікули.
Понищені практично усі речі, частину з уцілілого винесли на кухню та балкон. Попередня версія пожежі - замикання електропроводки.
Сусідні кімнати не постраждали, однак запах горілого чути на весь поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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