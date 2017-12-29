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В Афінах - напад на посольство України

В Афінах - напад на посольство України
В результаті нападу на посольство України в грецьких Афінах невідомі підпалили машини чотирьох співробітників дипустанови.

Про це повідомила речник українського зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца, пише 112 Україна.

На місце інциденту викликали бригаду пожежників і поліцію. За посольством здійснюється цілодобове спостереження.

"Ми не виключаємо, що це було скоєно радикалами під впливом Росії. До речі, першими про це повідомили російські сайти в Греції", - уточнила Беца.

Вона додала, що найближчим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін проведе телефонну розмову з міністром Греції.

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Теги: Афіни, напад
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