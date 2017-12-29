В Афінах - напад на посольство України

В результаті нападу на посольство України в грецьких Афінах невідомі підпалили машини чотирьох співробітників дипустанови.Про це повідомила речник українського зовнішньополітичного відомства, пише 112 Україна.На місце інциденту викликали бригаду пожежників і поліцію. За посольством здійснюється цілодобове спостереження."Ми не виключаємо, що це було скоєно радикалами під впливом Росії. До речі, першими про це повідомили російські сайти в Греції", - уточнила Беца.Вона додала, що найближчим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін проведе телефонну розмову з міністром Греції.