Розповіли, коли може відбутися наступний обмін полоненими





Таку думку Тука висловив в ефірі телеканалу "NewsOne" 20 січня, пише УП з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Дуже сподіваюся, що йдеться про лютий-березень, скоріше навіть про лютий. Таке у мене відчуття і передчуття", - заявив Тука.



При цьому терміни обміну він пов'язав з виборами президента РФ, які відбудуться 18 березня і з тим, що це вигідно діючому президенту РФ Володимиру Путіну, який також балотується на цих виборах.



Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваними. Українська сторона передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 людини, серед них є двоє чоловіків з Волині -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Георгій Тука передбачає, що черговий етап звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України відбудеться у лютому.Таку думку Тука висловив в ефірі телеканалу "NewsOne" 20 січня, пише УП з посиланням на "Інтерфакс-Україна"."Дуже сподіваюся, що йдеться про лютий-березень, скоріше навіть про лютий. Таке у мене відчуття і передчуття", - заявив Тука.При цьому терміни обміну він пов'язав з виборами президента РФ, які відбудуться 18 березня і з тим, що це вигідно діючому президенту РФ Володимиру Путіну, який також балотується на цих виборах.Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваними. Українська сторона передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 людини, серед них є двоє чоловіків з Волині - Артем Віндюк та Володимир Гізун

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