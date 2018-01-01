Як діти волинських атовців відпочивали в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 08:50
За сприяння та ініціативи волонтерського руху "Мeцeнaти для сoлдaтa" 20 дітей Небесного Легіону нещодавно повернулись з-за кордону, відвідавши після Різдвяних свят місто Люблін.
Окрім Волині у 3-хденній поїздці взяли участь діти, у котрих війна відібрала батьків і безтурботне дитинство з Рівненської, Львівської та Київської областей, - повідомили ініціатори проекту "Діти Небесного легіону".
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: 050-973-44-84; 0989481450.
"МдС виражає щиру вдячність архієпископу Люблінської архідієцезії Станіславу Будзікові та о. Мірославу Ладняку з Костелу Св. Войцеха, що взяли безпосередній патронат нашого приїзду і приклали максимум зусиль, аби ця поїздка відбулась і закарбувалась дітям на довгу пам’ять, забезпечивши підтримкою нашого проекту по ту сторону Бугу багатьох партнерів, меценатів, люблінську мерію та доброзичливих польських друзів".
"Також, до реалізації даного проекту з української сторони долучились давні друзі МдС: компанія пасажирських перевезень "Луцьк Експрес", Піцерія Соло, готель "Кедем", Волинська обласна бібліотека для юнацтва, а також новий партнер, котрому ми присвятимо невдовзі окремий пост подяки – мережі салонів Ваша Оптика!"
"Насичене дозвілля, гарний прийом, вишукані страви, море розваг та екскурсій, подарунки та частування, спільне колядування та зустріч з неймовірними людьми – ось що найбільше запам’ятають наші діти, котрі на вдячність приготували колядки та щедрівки!"
"Наша група проживала без перебільшення в одному з найкращих помешкань у Любліні – в гостьовому будинку-готелі Dom na Podwalu, якому вже понад 300 років і перебуває в ідеальному стані. Дана будівля розміщена в комплексі історичних споруд та знаходиться в самому центрі Старого міста, а з вікон номерів відкривається чудова панорама на Люблінський замок!"
"Директор Marek Brodacki гостинно відкрив для нас навстіж не тільки двері свого готелю – але й своє серце, ставши за короткий час великим другом і опікуном для дітей, супроводжуючи їх усюди упродовж 3 днів нашого перебування!!! Несподівано для нас стала приємною зустріччю і дружбою з лучанкою Margarita Margarita Nagaeva, котра є органісткою у храмі Св. Войцеха, а цей костел безпосередньо входить в архітектурний ансамбль гостьового будинку де ми проживали! Ми були вражені, коли Маргарита для всіх 22 учасників поїздки вручила особисто від себе у якості доброї згадки про знайомство теплі шапки чи рукавички".
Якщо коротко, то за ці три дні ми встигли охопити багато об’єктів, зустрічей і подій:
- ознайомились з чудовим замком та побачили цікаву люблінську архітектуру;
- намилувались святковою ілюмінацією та досхочу «поспацерували старувкою»;
- поколядували у 2-х храмах та у центральній шопці напроти Люблінської ратуші;
- відвідали майстерню з хенд-мейд виробів «Jarmark Lubelski»;
- отримали майстер-клас з витинання, різьблення, гончарства та кошикоплетіння;
- ознайомились з найцікавішими настільними іграми польських ровесників;
- отримали подарунки від Святого Миколая, і відвідали його майстерню;
- скоштували традиційні польські страви та відчули правдиву гостинність;
- познайомились з мером міста Кшиштофом Жуком та депутатом міськради Кшиштофом Становскім; генеральним консулом України в Любліні Василем Павлюком, керівником цукрової фабрики «Pszczółka (Бджілка)» Алєксандером Баторскім;
- відвідали приміщення люблінського «ужонду», де голосують місцеві депутати, а також мерський кабінет, та дали інтерв’ю місцевим ЗМІ;
- побували в Україні, завітавши до нашого консульства;
- набаламутились в місцевому аквапарку та досхочу настрибались на батутах;
- побували ВІПами, журналістами і «пілкажами» на сучасній футбольній арені;
- а ще відвідали музеї, футбольний клуб, центр туризму та побували на закупах.
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Окрім Волині у 3-хденній поїздці взяли участь діти, у котрих війна відібрала батьків і безтурботне дитинство з Рівненської, Львівської та Київської областей, - повідомили ініціатори проекту "Діти Небесного легіону".
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: 050-973-44-84; 0989481450.
"МдС виражає щиру вдячність архієпископу Люблінської архідієцезії Станіславу Будзікові та о. Мірославу Ладняку з Костелу Св. Войцеха, що взяли безпосередній патронат нашого приїзду і приклали максимум зусиль, аби ця поїздка відбулась і закарбувалась дітям на довгу пам’ять, забезпечивши підтримкою нашого проекту по ту сторону Бугу багатьох партнерів, меценатів, люблінську мерію та доброзичливих польських друзів".
"Також, до реалізації даного проекту з української сторони долучились давні друзі МдС: компанія пасажирських перевезень "Луцьк Експрес", Піцерія Соло, готель "Кедем", Волинська обласна бібліотека для юнацтва, а також новий партнер, котрому ми присвятимо невдовзі окремий пост подяки – мережі салонів Ваша Оптика!"
"Насичене дозвілля, гарний прийом, вишукані страви, море розваг та екскурсій, подарунки та частування, спільне колядування та зустріч з неймовірними людьми – ось що найбільше запам’ятають наші діти, котрі на вдячність приготували колядки та щедрівки!"
"Наша група проживала без перебільшення в одному з найкращих помешкань у Любліні – в гостьовому будинку-готелі Dom na Podwalu, якому вже понад 300 років і перебуває в ідеальному стані. Дана будівля розміщена в комплексі історичних споруд та знаходиться в самому центрі Старого міста, а з вікон номерів відкривається чудова панорама на Люблінський замок!"
"Директор Marek Brodacki гостинно відкрив для нас навстіж не тільки двері свого готелю – але й своє серце, ставши за короткий час великим другом і опікуном для дітей, супроводжуючи їх усюди упродовж 3 днів нашого перебування!!! Несподівано для нас стала приємною зустріччю і дружбою з лучанкою Margarita Margarita Nagaeva, котра є органісткою у храмі Св. Войцеха, а цей костел безпосередньо входить в архітектурний ансамбль гостьового будинку де ми проживали! Ми були вражені, коли Маргарита для всіх 22 учасників поїздки вручила особисто від себе у якості доброї згадки про знайомство теплі шапки чи рукавички".
Якщо коротко, то за ці три дні ми встигли охопити багато об’єктів, зустрічей і подій:
- ознайомились з чудовим замком та побачили цікаву люблінську архітектуру;
- намилувались святковою ілюмінацією та досхочу «поспацерували старувкою»;
- поколядували у 2-х храмах та у центральній шопці напроти Люблінської ратуші;
- відвідали майстерню з хенд-мейд виробів «Jarmark Lubelski»;
- отримали майстер-клас з витинання, різьблення, гончарства та кошикоплетіння;
- ознайомились з найцікавішими настільними іграми польських ровесників;
- отримали подарунки від Святого Миколая, і відвідали його майстерню;
- скоштували традиційні польські страви та відчули правдиву гостинність;
- познайомились з мером міста Кшиштофом Жуком та депутатом міськради Кшиштофом Становскім; генеральним консулом України в Любліні Василем Павлюком, керівником цукрової фабрики «Pszczółka (Бджілка)» Алєксандером Баторскім;
- відвідали приміщення люблінського «ужонду», де голосують місцеві депутати, а також мерський кабінет, та дали інтерв’ю місцевим ЗМІ;
- побували в Україні, завітавши до нашого консульства;
- набаламутились в місцевому аквапарку та досхочу настрибались на батутах;
- побували ВІПами, журналістами і «пілкажами» на сучасній футбольній арені;
- а ще відвідали музеї, футбольний клуб, центр туризму та побували на закупах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
витратний матеріал для наступних "огидностей" потрібно поновляти...
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