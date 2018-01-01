Як діти волинських атовців відпочивали в Польщі. ФОТО

За сприяння та ініціативи волонтерського руху "Мeцeнaти для сoлдaтa" 20 дітей Небесного Легіону нещодавно повернулись з-за кордону, відвідавши після Різдвяних свят місто Люблін.Окрім Волині у 3-хденній поїздці взяли участь діти, у котрих війна відібрала батьків і безтурботне дитинство з Рівненської, Львівської та Київської областей, - повідомили ініціатори проекту "Діти Небесного легіону"."МдС виражає щиру вдячність архієпископу Люблінської архідієцезії Станіславу Будзікові та о. Мірославу Ладняку з Костелу Св. Войцеха, що взяли безпосередній патронат нашого приїзду і приклали максимум зусиль, аби ця поїздка відбулась і закарбувалась дітям на довгу пам’ять, забезпечивши підтримкою нашого проекту по ту сторону Бугу багатьох партнерів, меценатів, люблінську мерію та доброзичливих польських друзів"."Також, до реалізації даного проекту з української сторони долучились давні друзі МдС: компанія пасажирських перевезень "Луцьк Експрес", Піцерія Соло, готель "Кедем", Волинська обласна бібліотека для юнацтва, а також новий партнер, котрому ми присвятимо невдовзі окремий пост подяки – мережі салонів Ваша Оптика!""Насичене дозвілля, гарний прийом, вишукані страви, море розваг та екскурсій, подарунки та частування, спільне колядування та зустріч з неймовірними людьми – ось що найбільше запам’ятають наші діти, котрі на вдячність приготували колядки та щедрівки!""Наша група проживала без перебільшення в одному з найкращих помешкань у Любліні – в гостьовому будинку-готелі Dom na Podwalu, якому вже понад 300 років і перебуває в ідеальному стані. Дана будівля розміщена в комплексі історичних споруд та знаходиться в самому центрі Старого міста, а з вікон номерів відкривається чудова панорама на Люблінський замок!""Директор Marek Brodacki гостинно відкрив для нас навстіж не тільки двері свого готелю – але й своє серце, ставши за короткий час великим другом і опікуном для дітей, супроводжуючи їх усюди упродовж 3 днів нашого перебування!!! Несподівано для нас стала приємною зустріччю і дружбою з лучанкою Margarita Margarita Nagaeva, котра є органісткою у храмі Св. Войцеха, а цей костел безпосередньо входить в архітектурний ансамбль гостьового будинку де ми проживали! Ми були вражені, коли Маргарита для всіх 22 учасників поїздки вручила особисто від себе у якості доброї згадки про знайомство теплі шапки чи рукавички".Якщо коротко, то за ці три дні ми встигли охопити багато об’єктів, зустрічей і подій:- ознайомились з чудовим замком та побачили цікаву люблінську архітектуру;- намилувались святковою ілюмінацією та досхочу «поспацерували старувкою»;- поколядували у 2-х храмах та у центральній шопці напроти Люблінської ратуші;- відвідали майстерню з хенд-мейд виробів «Jarmark Lubelski»;- отримали майстер-клас з витинання, різьблення, гончарства та кошикоплетіння;- ознайомились з найцікавішими настільними іграми польських ровесників;- отримали подарунки від Святого Миколая, і відвідали його майстерню;- скоштували традиційні польські страви та відчули правдиву гостинність;- познайомились з мером міста Кшиштофом Жуком та депутатом міськради Кшиштофом Становскім; генеральним консулом України в Любліні Василем Павлюком, керівником цукрової фабрики «Pszczółka (Бджілка)» Алєксандером Баторскім;- відвідали приміщення люблінського «ужонду», де голосують місцеві депутати, а також мерський кабінет, та дали інтерв’ю місцевим ЗМІ;- побували в Україні, завітавши до нашого консульства;- набаламутились в місцевому аквапарку та досхочу настрибались на батутах;- побували ВІПами, журналістами і «пілкажами» на сучасній футбольній арені;- а ще відвідали музеї, футбольний клуб, центр туризму та побували на закупах.