В Україні встановлювати загальнобудинкові лічильники газу можна лише зі згоди жителів





19 січня 2018 року Закон опублікували в газеті Голос України. Закон набуває чинності наступного дня після публікації.



Закон спрямований на поліпшення комерційного обліку природного газу і підвищення рівня захисту прав споживачів.



Верховна Рада 21 грудня 2017 року ухвалила закон про внесення змін до Закону України Про забезпечення комерційного обліку природного газу.



Закон забороняє операторам газорозподільних мереж припиняти поставки газу в багатоквартирний будинок у разі відмови співвласників встановлювати загальнобудинковий лічильник газу.



Передбачається можливість самостійної установки індивідуальних лічильників газу споживачами з подальшою компенсацією витрат.

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