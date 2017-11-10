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У центрі Києва - масштабна пожежа

У центрі Києва - масштабна пожежа
На вулиці Богдана Хмельницького в Києві горить будинок.

Трансляцію веде The Village Україна, - пише Новое Время.

На місці працюють пожежники. Причини інциденту встановлюються.

Повідомляється, що горить нежитлове приміщення.

Також повідомляється, що раніше у цій самій будівлі обвалилася стіна.


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Теги: Київ, пожежа
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