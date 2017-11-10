У центрі Києва - масштабна пожежа
20 січень, 22:07
На вулиці Богдана Хмельницького в Києві горить будинок.
Трансляцію веде The Village Україна, - пише Новое Время.
На місці працюють пожежники. Причини інциденту встановлюються.
Повідомляється, що горить нежитлове приміщення.
Також повідомляється, що раніше у цій самій будівлі обвалилася стіна.
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Трансляцію веде The Village Україна, - пише Новое Время.
На місці працюють пожежники. Причини інциденту встановлюються.
Повідомляється, що горить нежитлове приміщення.
Також повідомляється, що раніше у цій самій будівлі обвалилася стіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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