У центрі Києва - масштабна пожежа





Трансляцію веде The Village Україна, - пише Новое Время.



На місці працюють пожежники. Причини інциденту встановлюються.



Повідомляється, що горить нежитлове приміщення.



Також повідомляється, що раніше у цій самій будівлі обвалилася стіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Богдана Хмельницького в Києві горить будинок.Трансляцію веде The Village Україна, - пише Новое Время.На місці працюють пожежники. Причини інциденту встановлюються.Повідомляється, що горить нежитлове приміщення.Також повідомляється, що раніше у цій самій будівлі обвалилася стіна.

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