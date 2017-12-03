На Волині хочуть облаштувати сміттєзвалище за понад 18 мільйонів





Зокрема з Державного фонду регіонального розвитку, субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, обласного і місцевих бюджетів, аби вдало спрацювати у 2018 році, - сказала в.о. голови, керівник апарату райдержадміністрації Людмила Косюк під час робочої зустрічі із керівниками окремих управлінь та відділів райдержадміністрації, – інформує



Найважливіші проекти передбачається реалізувати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це:



1.«Реконструкція Горохівської ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. І.Франка з добудовою їдальні та залу для занять хореографією по вулиці Лисенка в місті Горохові Волинської області (коригування)». Для завершення проекту необхідно виконати робіт на 9 млн. 415 тис. грн.



2.«Будівництво полігону твердих побутових відходів в місті Горохові Волинської області (коригування)». Діюче сміттєзвалище міста Горохова знаходиться на землях Цегівської сільської ради, експлуатується з 1962 року.



В даний час займає площу 4га. Потужність сміттєзвалища становить 560 тис. м. куб., воно переповнене і немає можливості його реконструкції та розширення. Через недостатню відстань до житлової зони сміттєзвалище не відповідає санітарним вимогам.



Тому є нагальна необхідність побудови сучасного полігону твердих побутових відходів, що значно поліпшить санітарний стан в місті та його околицях, дасть змогу приступити до закриття та рекультивації старого сміттєзвалища. Вартість робіт складає 18,8 млн. гривень.



3.«Створення належних умов для надання якісних комунальних послуг населенню. Придбання комунальної техніки для утримання доріг місцевого значення та комунальних доріг у Горохівському районі». Для забезпечення належного утримання доріг місцевого значення в зимовий період необхідно придбати комунальну техніку для утримання доріг. Для реалізації цього інвестиційного проекту необхідно 4,2 млн. гривень.



З 1 січня 2018 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», яким до повноважень місцевих державних адміністрацій віднесено управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці.



Мережа доріг загального користування місцевого значення в Горохівському районі складає 381,5 км. В районі обслуговування доріг місцевого значення забезпечувала філія «Горохівський автодор» дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України». Як показав досвід роботи в суворих умовах зими, підприємство немає достатньої кількості великовагової техніки, піщано-соляної суміші та паливо-мастильних матеріалів для забезпечення належного експлуатаційного утримання доріг.



Для утримання доріг місцевого значення залучається комунальне підприємство ТзОВ «Еталон», яке в даний час обслуговує дороги в місті Горохові.



На робочій нараді також наголошувалося на необхідність у 2018 році отримання субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на реалізацію таких інвестиційних проектів у бюджетній сфері, як:



«Капітальний ремонт РНД «Просвіта» в місті Горохів Волинської області»,



«Капітальний ремонт даху будинку культури по вул. Незалежності, 26 в смт. Мар’янівка Горохівського району Волинської області»,



«Реконструкція спортивного залу з підсобним приміщенням в селі Борочиче Горохівського району Волинської області»,



«Реконструкція даху клубу села Мирків Горохівського району Волинської області» та інших.



«Для реалізації вищевказаних проектів необхідно замовникам виготовити проектно-кошторисні документації та провести їх технічну експертизу. Тоді є більше шансів отримати фінансування з державного бюджету» - наголосив Віктор Яремчук, заступник начальника управління регіонального розвитку райдержадміністрації.



У підсумку проведеної наради були озвучені окремі доручення і завдання, а також ряд пропозицій, що ляжуть в основу реалізації інвестиційних проектів на теренах Горохівщини у 2018 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На соціально-економічний розвиток Горохівського району в цьому році необхідно залучити чималі кошти із всіх джерел фінансування, зокрема, понад 18 мільйонів на будівництво сміттєзвалища.Зокрема з Державного фонду регіонального розвитку, субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, обласного і місцевих бюджетів, аби вдало спрацювати у 2018 році, - сказала в.о. голови, керівник апарату райдержадміністраціїпід час робочої зустрічі із керівниками окремих управлінь та відділів райдержадміністрації, – інформує Район.Горохів з посиланням на сайт Горохівської райдержадміністрації.Найважливіші проекти передбачається реалізувати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це:1.«Реконструкція Горохівської ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. І.Франка з добудовою їдальні та залу для занять хореографією по вулиці Лисенка в місті Горохові Волинської області (коригування)». Для завершення проекту необхідно виконати робіт на 9 млн. 415 тис. грн.2.«Будівництво полігону твердих побутових відходів в місті Горохові Волинської області (коригування)». Діюче сміттєзвалище міста Горохова знаходиться на землях Цегівської сільської ради, експлуатується з 1962 року.В даний час займає площу 4га. Потужність сміттєзвалища становить 560 тис. м. куб., воно переповнене і немає можливості його реконструкції та розширення. Через недостатню відстань до житлової зони сміттєзвалище не відповідає санітарним вимогам.Тому є нагальна необхідність побудови сучасного полігону твердих побутових відходів, що значно поліпшить санітарний стан в місті та його околицях, дасть змогу приступити до закриття та рекультивації старого сміттєзвалища. Вартість робіт складає 18,8 млн. гривень.3.«Створення належних умов для надання якісних комунальних послуг населенню. Придбання комунальної техніки для утримання доріг місцевого значення та комунальних доріг у Горохівському районі». Для забезпечення належного утримання доріг місцевого значення в зимовий період необхідно придбати комунальну техніку для утримання доріг. Для реалізації цього інвестиційного проекту необхідно 4,2 млн. гривень.З 1 січня 2018 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», яким до повноважень місцевих державних адміністрацій віднесено управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці.Мережа доріг загального користування місцевого значення в Горохівському районі складає 381,5 км. В районі обслуговування доріг місцевого значення забезпечувала філія «Горохівський автодор» дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України». Як показав досвід роботи в суворих умовах зими, підприємство немає достатньої кількості великовагової техніки, піщано-соляної суміші та паливо-мастильних матеріалів для забезпечення належного експлуатаційного утримання доріг.Для утримання доріг місцевого значення залучається комунальне підприємство ТзОВ «Еталон», яке в даний час обслуговує дороги в місті Горохові.На робочій нараді також наголошувалося на необхідність у 2018 році отримання субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на реалізацію таких інвестиційних проектів у бюджетній сфері, як:«Капітальний ремонт РНД «Просвіта» в місті Горохів Волинської області»,«Капітальний ремонт даху будинку культури по вул. Незалежності, 26 в смт. Мар’янівка Горохівського району Волинської області»,«Реконструкція спортивного залу з підсобним приміщенням в селі Борочиче Горохівського району Волинської області»,«Реконструкція даху клубу села Мирків Горохівського району Волинської області» та інших.«Для реалізації вищевказаних проектів необхідно замовникам виготовити проектно-кошторисні документації та провести їх технічну експертизу. Тоді є більше шансів отримати фінансування з державного бюджету» - наголосив Віктор Яремчук, заступник начальника управління регіонального розвитку райдержадміністрації.У підсумку проведеної наради були озвучені окремі доручення і завдання, а також ряд пропозицій, що ляжуть в основу реалізації інвестиційних проектів на теренах Горохівщини у 2018 році.

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