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У Луцьку - «слизька» аварія за участі вагітної жінки

У Луцьку - «слизька» аварія за участі вагітної жінки
У Луцьку автомобіль BMW занесло на слизькій дорозі. Вагітна жінка за кермом спершу виїхала на зустрічну смугу, а тоді – врізалась у паркан.

Аварія трапилась близько третьої години ночі у неділю, 21 січня, на проспекті Перемоги, - повідомив власкор «Волинь24».

Автомобіль BMW їхав проспектом Перемоги в напрямку до мосту. Водій зупинилась на світлофорі, однак, як тільки рушила, авто занесло на слизькій дорозі. Спершу машина виїхала на зустрічну смугу, а тоді – влетіла у паркан. Зупинилась іномарка за кілька сантиметрів від дерева.

В автомобілі була вагітна жінка, її чоловік та дівчинка-підліток. На щастя, ніхто не постраждав.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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А пассажир чисто випадково був мабуть пяненький,
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