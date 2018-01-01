У Луцьку - «слизька» аварія за участі вагітної жінки





Аварія трапилась близько третьої години ночі у неділю, 21 січня, на проспекті Перемоги, - повідомив власкор



Автомобіль BMW їхав проспектом Перемоги в напрямку до мосту. Водій зупинилась на світлофорі, однак, як тільки рушила, авто занесло на слизькій дорозі. Спершу машина виїхала на зустрічну смугу, а тоді – влетіла у паркан. Зупинилась іномарка за кілька сантиметрів від дерева.



В автомобілі була вагітна жінка, її чоловік та дівчинка-підліток. На щастя, ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автомобіль BMW занесло на слизькій дорозі. Вагітна жінка за кермом спершу виїхала на зустрічну смугу, а тоді – врізалась у паркан.Аварія трапилась близько третьої години ночі у неділю, 21 січня, на проспекті Перемоги, - повідомив власкор «Волинь24» Автомобіль BMW їхав проспектом Перемоги в напрямку до мосту. Водій зупинилась на світлофорі, однак, як тільки рушила, авто занесло на слизькій дорозі. Спершу машина виїхала на зустрічну смугу, а тоді – влетіла у паркан. Зупинилась іномарка за кілька сантиметрів від дерева.В автомобілі була вагітна жінка, її чоловік та дівчинка-підліток. На щастя, ніхто не постраждав.

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