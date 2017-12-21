Наливайченко розповів, коли Україна втратить підтримку Заходу*
Сьогодні, 09:34
Лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко назвав три заходи, які допоможуть Україні продовжити співпрацю з Заходом.
Так, Україна втратить міжнародну підтримку і не отримає кредит МВФ, поки не виконає три ключові вимоги:
- не запровадить антикорупційний суд,
- президент не перестане втручатися у роботу новостворених антикорупційних органів,
- не припиниться тиск на антикорупційних активістів і громадських діячів.
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Так, Україна втратить міжнародну підтримку і не отримає кредит МВФ, поки не виконає три ключові вимоги:
- не запровадить антикорупційний суд,
- президент не перестане втручатися у роботу новостворених антикорупційних органів,
- не припиниться тиск на антикорупційних активістів і громадських діячів.
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Коментарі 1
допоможи нашим неукам втратити ці лукаві "підтримки"!
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