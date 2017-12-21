Наливайченко розповів, коли Україна втратить підтримку Заходу*





Так, Україна втратить міжнародну підтримку і не отримає кредит МВФ, поки не виконає три ключові вимоги:



- не запровадить антикорупційний суд,

- президент не перестане втручатися у роботу новостворених антикорупційних органів,

- не припиниться тиск на антикорупційних активістів і громадських діячів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко назвав три заходи, які допоможуть Україні продовжити співпрацю з Заходом.Так, Україна втратить міжнародну підтримку і не отримає кредит МВФ, поки не виконає три ключові вимоги:- не запровадить антикорупційний суд,- президент не перестане втручатися у роботу новостворених антикорупційних органів,- не припиниться тиск на антикорупційних активістів і громадських діячів.

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