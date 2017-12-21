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Наливайченко розповів, коли Україна втратить підтримку Заходу*

Наливайченко розповів, коли Україна втратить підтримку Заходу*
Лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко назвав три заходи, які допоможуть Україні продовжити співпрацю з Заходом.

Так, Україна втратить міжнародну підтримку і не отримає кредит МВФ, поки не виконає три ключові вимоги:

- не запровадить антикорупційний суд,
- президент не перестане втручатися у роботу новостворених антикорупційних органів,
- не припиниться тиск на антикорупційних активістів і громадських діячів.


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Теги: «Справедливість», Валентин Наливайченко, реклама
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Коментарі 1
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допоможи нашим неукам втратити ці лукаві "підтримки"!
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