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На Волині лісники влаштували засідку, щоб впіймати браконьєрів

На Волині лісники влаштували засідку, щоб впіймати браконьєрів
У Ратнівському районі лісова охорона виявила «нічийну» деревину приблизною вартістю 20 тис. грн.

Днями під час рейду в селі Поступель Ратнівського р-ну працівники лісової охорони ДП СЛАП «Ратнеагроліс» побачили складовану продукцію біля житлових будинків. Щоб виявити власника, на місці організували цілодобове чергування. Проте протягом трьох днів по лісопродукцію так ніхто і не приїхав. Тож працівники лісової охорони опитали місцевих жителів та владу про факт, проте ніхто не знав, хто є власником деревини і звідки вона привезена, - повідомили у прес-службі ВОУЛМГ.

Деревину вилучили – а це 22 м куб. пиловника сосни та вільхи. Нині лісопродукція зберігається на території держпідприємства, поки встановлюються деталі походження деревини та її власник.

Ще одна подія, пов’язана з лісопродукцією у Ратнівському районі, мала місце наступного дня. Лісова охорона ДП СЛАП «Ратнеагроліс» виявила самовільну рубку. Майстер лісу почув звук бензопили, повідомив інших працівників лісової охорони, разом виїхали на місце. На гарячому вдалося затримати двох жителів с. Зоряне, які встигли зрізати сироростуче дерево сосни і вже навіть повантажили лісопродукцію на підводу.

Деревину вилучено. Складено протокол. Тепер лісопорушникам доведеться сплатити штраф та збитки, що становлять більше 9 тис. грн.

На Волині лісники влаштували засідку, щоб впіймати браконьєрів
На Волині лісники влаштували засідку, щоб впіймати браконьєрів
На Волині лісники влаштували засідку, щоб впіймати браконьєрів

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Теги: ліс, дерево
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