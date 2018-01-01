Знамениту Статую Свободи закрили

В американському Нью-Йорку на невизначений термін закрили для відвідувачів знамениту Статую Свободи і острів Елліс.Про це повідомляється на сторінці музейного комплексу в Twitter.Рішення про закриття було ухвалене у зв'язку з нестачею бюджетних коштів, викликаною урядовим "шатдауном" в США.Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 січня в США офіційно почалася урядовий "шатдаун" і в країні тимчасово припинили фінансувати держустанови.Республіканці і демократи не досягли згоди в ключових питаннях. Зокрема, демократи вимагали від адміністрації США продовжувати фінансування ряду програм в 2018 році. Йдеться і про DACA - програму, яка захищала від депортації нелегальних мігрантів, які приїхали в США в неповнолітньому віці.Урядовий "шатдаун" в США означає практично повне припинення фінансування держструктур. Це може загрожувати мільярдними втратами країні, навіть якщо він триватиме кілька днів. Держслужбовці повинні будуть піти в неоплачувану відпустку.Разом з тим, роботу продовжать держустанови, які працюють у сфері нацбезпеки, медицини, допомоги в разі стихійних лих, оподаткування, поштових послуг і управління повітряним простором.