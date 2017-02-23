NASA показала відео наближення до Землі астероїда

4 лютого о 23:30 біля нашої планети пролетить астероїд середнього розміру 2002 AJ129, повідомляє NASA.Діаметр астероїда складає приблизно 0,5 км, а довжина - 1,2 км. Хоча він класифікується як потенційно небезпечний, він не являє реальної загрози зіткнення із Землею.Найближча відстань, на яку астероїд наблизиться до планети, буде вдесятеро більшою, ніж відстань між Землею і Місяцем, 4,2 млн км."Ми стежили за цим астероїдом понад 14 років і вивчили його орбіту доволі точно, - зазначає співробітник NASA Пол Чодас. - Наші розрахунки показують, що ймовірність зіткнення астероїда 2002 AJ129 із Землею дорівнює нулю як 4 лютого, так і протягом наступних 100 років".