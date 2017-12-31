У Карпатах група киян потрапила під лавину

Увечері 20 січня в горах Івано-Франківської області група туристів з Києва потрапила під лавину.Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.Семеро туристів подорожували Чорногірським хребтом у Карпатах. Коли вони спускалися до озера Несамовите, потрапили під лавину і їх знесло схилом. Ніхто з туристів не постраждав.Вони зателефонували до рятувальників, що чергували на горі Піп Іван, і повідомили, що не потребують допомоги та самостійно продовжать слідувати до бази відпочинку Заросляк.Рятувальники проконсультували туристів щодо порядку проходження маршруту і про погодні умови. До 23:30 група успішно дісталася до бази.У ДСНС зазначили, що в той день рятувальники рекомендували групі туристів спускатися з гори Піп Іван безпечним маршрутом і попередили про небезпеку сходження лавини, але ті вирішили йти іншим, заздалегідь обраним маршрутом.