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У Карпатах група киян потрапила під лавину

У Карпатах група киян потрапила під лавину
Увечері 20 січня в горах Івано-Франківської області група туристів з Києва потрапила під лавину.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Семеро туристів подорожували Чорногірським хребтом у Карпатах. Коли вони спускалися до озера Несамовите, потрапили під лавину і їх знесло схилом. Ніхто з туристів не постраждав.

Вони зателефонували до рятувальників, що чергували на горі Піп Іван, і повідомили, що не потребують допомоги та самостійно продовжать слідувати до бази відпочинку Заросляк.

Рятувальники проконсультували туристів щодо порядку проходження маршруту і про погодні умови. До 23:30 група успішно дісталася до бази.

У ДСНС зазначили, що в той день рятувальники рекомендували групі туристів спускатися з гори Піп Іван безпечним маршрутом і попередили про небезпеку сходження лавини, але ті вирішили йти іншим, заздалегідь обраним маршрутом.

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Теги: Карпати
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