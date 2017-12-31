У Карпатах група киян потрапила під лавину
Сьогодні, 13:09
Увечері 20 січня в горах Івано-Франківської області група туристів з Києва потрапила під лавину.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Семеро туристів подорожували Чорногірським хребтом у Карпатах. Коли вони спускалися до озера Несамовите, потрапили під лавину і їх знесло схилом. Ніхто з туристів не постраждав.
Вони зателефонували до рятувальників, що чергували на горі Піп Іван, і повідомили, що не потребують допомоги та самостійно продовжать слідувати до бази відпочинку Заросляк.
Рятувальники проконсультували туристів щодо порядку проходження маршруту і про погодні умови. До 23:30 група успішно дісталася до бази.
У ДСНС зазначили, що в той день рятувальники рекомендували групі туристів спускатися з гори Піп Іван безпечним маршрутом і попередили про небезпеку сходження лавини, але ті вирішили йти іншим, заздалегідь обраним маршрутом.
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Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Семеро туристів подорожували Чорногірським хребтом у Карпатах. Коли вони спускалися до озера Несамовите, потрапили під лавину і їх знесло схилом. Ніхто з туристів не постраждав.
Вони зателефонували до рятувальників, що чергували на горі Піп Іван, і повідомили, що не потребують допомоги та самостійно продовжать слідувати до бази відпочинку Заросляк.
Рятувальники проконсультували туристів щодо порядку проходження маршруту і про погодні умови. До 23:30 група успішно дісталася до бази.
У ДСНС зазначили, що в той день рятувальники рекомендували групі туристів спускатися з гори Піп Іван безпечним маршрутом і попередили про небезпеку сходження лавини, але ті вирішили йти іншим, заздалегідь обраним маршрутом.
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