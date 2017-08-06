Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька





Ця інформація опублікована на сторінці галереї в



Експозицію створив Дмитро "Tabu" Ткаченко.



"Проект "Межі" - являється дослідження автора глибин своєї підсвідомості, пошук точок зіткнення свідомого та підсвідомого, що є певного роду медитацію, як шлях до пізнання себе як особистості.



Через створені композиції художник веде діалог із самим собою, намагаючись відтворити минуле не як історію яка відбулась, а саме через образи які його творять.



Кожна асоціативна композиція-колаж автора співзвучно поєднуються із простором галереї та являються рефлексіями автора на цей простір, - сприймаючись окремо, водночас вони поєднуються в один динамічний ансамбль, так само, як чотири незалежні “об’єкти/стіни” галереї творять одну єдність - простір".







"Асоціативна композиція. Спогади з дитинства. Кроляча ферма де автор вперше сів на двоколісний велосипед"







"Без асоціативна композиція #4"







"Асоціативна композиція. Спогади з дитинства автора, про сусіда із прізвищем Тарарук, який навчив його зав‘язувати шнурки, і називав його «молоток» коли Дмитро показував йому свої малюнки в дитинстві. Чорний шаховий кінь як пряма візуальна асоціація з сусідом, так як той був майже повністю сивий, за виключенням густих чорних брів".







"Асоціативна композиція. Спогади з дитинства. Зв'язок з рідним братом, і дім, в якому він жив".







"Без асоціативна композиція #7"







"Асоціативна композиція присвячена другу Андрію AND (один з ініціаторів створення галереї Андрій Присяжнюк, - ред.) і його собаці Коксу".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автор експозиції "Межі", що діє у вуличній галереї в луцькому "СітіПарку" , пояснив суть малюнків.Ця інформація опублікована на сторінці галереї в Facebook Експозицію створив Дмитро "Tabu" Ткаченко."Проект "Межі" - являється дослідження автора глибин своєї підсвідомості, пошук точок зіткнення свідомого та підсвідомого, що є певного роду медитацію, як шлях до пізнання себе як особистості.Через створені композиції художник веде діалог із самим собою, намагаючись відтворити минуле не як історію яка відбулась, а саме через образи які його творять.Кожна асоціативна композиція-колаж автора співзвучно поєднуються із простором галереї та являються рефлексіями автора на цей простір, - сприймаючись окремо, водночас вони поєднуються в один динамічний ансамбль, так само, як чотири незалежні “об’єкти/стіни” галереї творять одну єдність - простір"."Асоціативна композиція. Спогади з дитинства. Кроляча ферма де автор вперше сів на двоколісний велосипед""Без асоціативна композиція #4""Асоціативна композиція. Спогади з дитинства автора, про сусіда із прізвищем Тарарук, який навчив його зав‘язувати шнурки, і називав його «молоток» коли Дмитро показував йому свої малюнки в дитинстві. Чорний шаховий кінь як пряма візуальна асоціація з сусідом, так як той був майже повністю сивий, за виключенням густих чорних брів"."Асоціативна композиція. Спогади з дитинства. Зв'язок з рідним братом, і дім, в якому він жив"."Без асоціативна композиція #7""Асоціативна композиція присвячена другу Андрію AND (один з ініціаторів створення галереї Андрій Присяжнюк, - ред.) і його собаці Коксу".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію