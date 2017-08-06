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Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька

Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька
Автор експозиції "Межі", що діє у вуличній галереї в луцькому "СітіПарку", пояснив суть малюнків.

Ця інформація опублікована на сторінці галереї в Facebook.

Експозицію створив Дмитро "Tabu" Ткаченко.

"Проект "Межі" - являється дослідження автора глибин своєї підсвідомості, пошук точок зіткнення свідомого та підсвідомого, що є певного роду медитацію, як шлях до пізнання себе як особистості.

Через створені композиції художник веде діалог із самим собою, намагаючись відтворити минуле не як історію яка відбулась, а саме через образи які його творять.

Кожна асоціативна композиція-колаж автора співзвучно поєднуються із простором галереї та являються рефлексіями автора на цей простір, - сприймаючись окремо, водночас вони поєднуються в один динамічний ансамбль, так само, як чотири незалежні “об’єкти/стіни” галереї творять одну єдність - простір".

Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька
Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька


"Асоціативна композиція. Спогади з дитинства. Кроляча ферма де автор вперше сів на двоколісний велосипед"

Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька


"Без асоціативна композиція #4"

Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька


"Асоціативна композиція. Спогади з дитинства автора, про сусіда із прізвищем Тарарук, який навчив його зав‘язувати шнурки, і називав його «молоток» коли Дмитро показував йому свої малюнки в дитинстві. Чорний шаховий кінь як пряма візуальна асоціація з сусідом, так як той був майже повністю сивий, за виключенням густих чорних брів".

Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька


"Асоціативна композиція. Спогади з дитинства. Зв'язок з рідним братом, і дім, в якому він жив".

Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька


"Без асоціативна композиція #7"

Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька


"Асоціативна композиція присвячена другу Андрію AND (один з ініціаторів створення галереї Андрій Присяжнюк, - ред.) і його собаці Коксу".

Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька

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Теги: мистецтво, культура, Сіті Парк, галерея
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