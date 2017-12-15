вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нідерландах безплатно роздали 200 тисяч тюльпанів

У Нідерландах безплатно роздали 200 тисяч тюльпанів
У Нідерландах відсвяткували сьомий національний День тюльпанів, роздавши 200 тисяч квітів.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на УНІАН.

Тисячі людей заповнили головну площу Амстердама за кілька годин в очікуванні відкриття свята. Охочі потрапити на захід вишикувалися в чергу, яка розтягнулася на прилеглій вулиці.

На вході роздавали пакети, куди можна було покласти не більше ніж 15 тюльпанів. Червоні, жовті, білі, пурпурові й помаранчеві квіти виставили посеред площі.

День тюльпанів влаштовують 500 голландських виробників. Гостей розважав молодіжний оркестр, який виконував популярні пісні. На святі традиційно обрали "Тюльпанну дівчинку". Цього року нею стала Лиса Сміт. Деякі туристи приїхали до Амстердама спеціально на це свято.

У Нідерландах безплатно роздали 200 тисяч тюльпанів
У Нідерландах безплатно роздали 200 тисяч тюльпанів
У Нідерландах безплатно роздали 200 тисяч тюльпанів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нідерланди, тюльпани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нідерландах безплатно роздали 200 тисяч тюльпанів
Сьогодні, 19:11
Автор пояснив, що означають великі малюнки у вуличній галереї Луцька
Сьогодні, 18:05
Аварія в Ковелі: BMW влетіло у «швидку»
Сьогодні, 17:38
На Волині браконьєр жорстоко вбив козеня козулі
Сьогодні, 17:31
Матюки, спроба дати хабар та сльози: п'яна аварія в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
В Нідерландах невідомі з ножем порізали людей В Нідерландах невідомі з ножем порізали людей
15 грудень, 2017, 10:27
Україна передасть Нідерландам викрадені картини вартістю близько 10 млн євро Україна передасть Нідерландам викрадені картини вартістю близько 10 млн євро
16 вересень, 2016, 13:54
Словаччина закликала Нідерланди підтримати Україну щодо асоціації з ЄС Словаччина закликала Нідерланди підтримати Україну щодо асоціації з ЄС
13 липень, 2016, 06:16
У Любомлі активісти посварились з владою через тюльпани. ФОТО У Любомлі активісти посварились з владою через тюльпани. ФОТО
22 квітень, 2016, 20:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як жартували про політику на Волині 80 років тому
20 січень, 20:06
 2
Яна Беломоїна: «2017-ий найуспішніший рік у кар'єрі»
20 січень, 18:49
 1
Мама з Луцька розповіла, чому не публікує фото сина в соцмережах
20 січень, 14:39
 1
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
20 січень, 12:33
 1
У Нідерландах безплатно роздали 200 тисяч тюльпанів
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8