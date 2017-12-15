У Нідерландах безплатно роздали 200 тисяч тюльпанів

У Нідерландах відсвяткували сьомий національний День тюльпанів, роздавши 200 тисяч квітів.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на УНІАН.Тисячі людей заповнили головну площу Амстердама за кілька годин в очікуванні відкриття свята. Охочі потрапити на захід вишикувалися в чергу, яка розтягнулася на прилеглій вулиці.На вході роздавали пакети, куди можна було покласти не більше ніж 15 тюльпанів. Червоні, жовті, білі, пурпурові й помаранчеві квіти виставили посеред площі.День тюльпанів влаштовують 500 голландських виробників. Гостей розважав молодіжний оркестр, який виконував популярні пісні. На святі традиційно обрали "Тюльпанну дівчинку". Цього року нею стала Лиса Сміт. Деякі туристи приїхали до Амстердама спеціально на це свято.