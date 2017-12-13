Аварія в Ковелі: BMW влетіло у «швидку»





Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 січня близько 22:00 в Ковелі. Про це



Так, на виїзді з Ковеля у напрямку Ягодина легковик BMW влетів у «швидку», що поверталася з виклику. Внаслідок зіткнення водія швидкої допомоги затисло в авто, тож довелося викликати рятувальників, аби звільнити постраждалого. Рятувальники, які прибули на місце події, визволили його з пастки за допомогою гідравлічних та пневматичних ножиць. У постраждалого – перелом ноги.



Натомість водій «БМВ» втік з місця аварії, але вже через півгодини його затримали правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі трапилася аварія, під час якої BMW влетів у «швидку».Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 січня близько 22:00 в Ковелі. Про це Волинські Новини повідомили медики швидкої.Так, на виїзді з Ковеля у напрямку Ягодина легковик BMW влетів у «швидку», що поверталася з виклику. Внаслідок зіткнення водія швидкої допомоги затисло в авто, тож довелося викликати рятувальників, аби звільнити постраждалого. Рятувальники, які прибули на місце події, визволили його з пастки за допомогою гідравлічних та пневматичних ножиць. У постраждалого – перелом ноги.Натомість водій «БМВ» втік з місця аварії, але вже через півгодини його затримали правоохоронці.

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