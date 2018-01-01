У Луцьку компанія не заплатила за посиденьки в піцерії і пішла. ФОТО

У Луцьку клієнти піцерії Solo не заплатили за з'їдене-випите і пішли з закладу.Про це 21 січня в Facebook написав Денис Гурський."Не приємно писати такі пости,але все ж таки. У цих молодих людей вистачило наглості посидіти у закладі на велику суму гривень і втекти!Шановні друзі, гості можливо знаєте когось зателефонуйте нам 0661244446. А якщо це ваші знайомі, попросіть прийти розрахуватися, можливо вони це зробили не цілком свідомо!"