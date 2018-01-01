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У Луцьку компанія не заплатила за посиденьки в піцерії і пішла. ФОТО

У Луцьку компанія не заплатила за посиденьки в піцерії і пішла. ФОТО
У Луцьку клієнти піцерії Solo не заплатили за з'їдене-випите і пішли з закладу.

Про це 21 січня в Facebook написав Денис Гурський.

"Не приємно писати такі пости,але все ж таки. У цих молодих людей вистачило наглості посидіти у закладі на велику суму гривень і втекти!
Шановні друзі, гості можливо знаєте когось зателефонуйте нам 0661244446. А якщо це ваші знайомі, попросіть прийти розрахуватися, можливо вони це зробили не цілком свідомо!"

У Луцьку компанія не заплатила за посиденьки в піцерії і пішла. ФОТО
У Луцьку компанія не заплатила за посиденьки в піцерії і пішла. ФОТО
У Луцьку компанія не заплатила за посиденьки в піцерії і пішла. ФОТО
У Луцьку компанія не заплатила за посиденьки в піцерії і пішла. ФОТО
У Луцьку компанія не заплатила за посиденьки в піцерії і пішла. ФОТО

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Коментарі 6
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Уявили з себе великими шахраями,
Ото стидно буде дивитись сусідам в очі.
Бідолахі!
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Та що в жовтій куртці працює в барі "смак" що на Центральному ринку.
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У вівторок всі на банкет в ,смак, !!!
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Точно вони, Сюйва зі своїм леопардовим шарфіком тут і в ВК, в неї на фото можна всю їхню гоп-компанію наблюдати, того ж чувака в вушанці на першому фото
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Пропоную розпечатати і розвішати по м.Луцьку!хай місто знає свої хероїв!!!стидоба!!
Друзі максимальний репост!а поліції пора і в Смак навідатися!
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не хочу нікого виправдовувати, але іноді реально 300 разів просиш рахунок, чекаєш офіціантів пів години, а вони ведуть себе так ніби це мені треба розрахуватися, можеш і почекати. Хочеться встати і піти, все рівно їм не до тебе
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